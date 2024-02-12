Франк возглавил медиарейтинг муниципальных глав Алтайского края за 2023 год
Вторую строчку занял мэр Бийска Щигрев
12 февраля 2024, 12:15, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк / Фото: amic.ru
Мэр Барнаула Вячеслав Франк возглавил рейтинг алтайских глав муниципалитетов, которых чаще всего упоминали в СМИ в 2023 году. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".
С марта по декабрь 2023 года (в этот период составлялись ежемесячные рейтинги) барнаульский градоначальник входил в топ-5 и занимал первое место. Всего на его счету 875 упоминаний.
За Франком следуют глава Бийска Виктор Щигрев (270 упоминаний), мэр Рубцовска Дмитрий Фельдман (85), глава Залесовского муниципального округа Александр Пластеев (64) и глава Новоалтайска Владимир Бодунов (45).
Весь рейтинг выглядит так:
15:18:30 12-02-2024
Никто кроме него! (с) Самый большой город, столица мира как никак. Или кто то надеялся в лидерах главу Горняка увидеть?
22:49:58 12-02-2024
А где рейтинг по уровню доходов жителей Алт. карая в сравнении с другими регионами?