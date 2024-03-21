В Барнауле из-за риска обрушения балконов перенесли остановку и ограничили движение

Глава города Вячеслав Франк взял на контроль жилой дом на проспекте Строителей, где накануне произошло обрушение части фасада

21 марта 2024, 13:07, ИА Амител

Дом с обрушившимся фасадом / Фото: barnaul.org / barnaul.press

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел выездное совещание по ситуации с многоквартирным жилым домом № 4 по проспекту Строителей, где 19 марта обрушились гипсовые декоративные элементы фасада, сообщает мэрия.

Предварительное обследование пятиэтажного здания 1955 года постройки показало, что на уровне пятого этажа происходит обрушение кирпичной кладки и декоративного слоя фасада в зоне двух балконов со стороны проспекта.

"Есть риск обрушения части балконов. В настоящее время отселение граждан не требуется. Для обеспечения безопасности проводятся работы по демонтажу опасных фрагментов", – рассказали в мэрии.

В настоящее время власти ограничили движение по тротуару вдоль дома со стороны проспекта Строителей: сформировали коридор для движения пешеходов. Остановку "Аптека" перенесли на 50 метров.

Вход в детскую стоматологическую поликлинику № 1 организовали со стороны двора.