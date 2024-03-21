В Барнауле из-за риска обрушения балконов перенесли остановку и ограничили движение
Глава города Вячеслав Франк взял на контроль жилой дом на проспекте Строителей, где накануне произошло обрушение части фасада
21 марта 2024, 13:07, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк провел выездное совещание по ситуации с многоквартирным жилым домом № 4 по проспекту Строителей, где 19 марта обрушились гипсовые декоративные элементы фасада, сообщает мэрия.
Предварительное обследование пятиэтажного здания 1955 года постройки показало, что на уровне пятого этажа происходит обрушение кирпичной кладки и декоративного слоя фасада в зоне двух балконов со стороны проспекта.
"Есть риск обрушения части балконов. В настоящее время отселение граждан не требуется. Для обеспечения безопасности проводятся работы по демонтажу опасных фрагментов", – рассказали в мэрии.
В настоящее время власти ограничили движение по тротуару вдоль дома со стороны проспекта Строителей: сформировали коридор для движения пешеходов. Остановку "Аптека" перенесли на 50 метров.
Вход в детскую стоматологическую поликлинику № 1 организовали со стороны двора.
"Специализированная организация проводит обследование конструкций здания. После получения заключения будут приняты решения о дальнейших действиях", – говорится в сообщении.
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