ФСБ предотвратила покушение на главу "Царьграда" Константина Малофеева

Осуществить убийство планировалось подрывом самодельного взрывного устройства, которое прикрепили к автомобилю — как в случае с Дарьей Дугиной

06 марта 2023, 14:34, ИА Амител

Фото: ТАСС

ФСБ предотвратила покушение украинских спецслужб на российского предпринимателя, председателя совета директоров группы компаний "Царьград" Константина Малофеева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

По данным ФСБ, организатор теракта — гражданин России Денис Капустин, который проживает на Украине и действует под контролем СБУ. Он является основателем и одним из руководителей "Русского добровольческого корпуса". По данным ведомства, он же организатор и участник нападения на Брянскую область, которое произошло 2 марта.

Осуществить убийство планировалось подрывом самодельного взрывного устройства, которое прикрепили под автомобиль Малофеева. Схожая схема использовалась агентами украинских спецслужб при подготовке убийства российской журналистки Дарьи Дугиной.

Ведомство показало кадры, на которых неизвестный устанавливает взрывное устройство под автомобиль бизнесмена. Позднее сотрудники спецслужб деактивировали его.