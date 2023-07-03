ФСБ предотвратила покушение на главу Крыма
Возбуждено уголовное дело
03 июля 2023, 14:30, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Силовики предотвратили покушение на главу Крыма Сергея Аксенова, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.
Завербованный украинскими спецслужбами россиянин попался правоохранителям, когда забирал бомбу из тайника – с ее помощью он собирался взорвать машину политика.
Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на теракт и незаконном приобретении взрывчатки.
ТАСС пишет, что задержанный признал вину.
16:36:14 03-07-2023
За что такая нелюбовь ?
16:55:15 03-07-2023
Надо же?Начала предотвращать потихоньку...