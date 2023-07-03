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ФСБ предотвратила покушение на главу Крыма

Возбуждено уголовное дело

03 июля 2023, 14:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Силовики предотвратили покушение на главу Крыма Сергея Аксенова, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

Завербованный украинскими спецслужбами россиянин попался правоохранителям, когда забирал бомбу из тайника – с ее помощью он собирался взорвать машину политика.

Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на теракт и незаконном приобретении взрывчатки.

ТАСС пишет, что задержанный признал вину.

Происшествия

Комментарии 2

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Гость

16:36:14 03-07-2023

За что такая нелюбовь ?

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Гость

16:55:15 03-07-2023

Надо же?Начала предотвращать потихоньку...

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