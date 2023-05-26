ФСБ предотвратила теракт в Геленджике и задержала сторонника украинского неонацизма

Он планировал осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на территории одного из объектов правоохранительных органов в Краснодарском крае

26 мая 2023, 17:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Сотрудники ФСБ задержали гражданина России, который хотел устроить взрыв в Геленджике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Гражданин России 1981 года был сторонником украинского неонацизма. Он планировал подорвать самодельное взрывное устройство на территории одного из объектов правоохранительных органов в Краснодарском крае.

Россиянин оборудовал в лесу тайник, из которого сотрудники ФСБ изъяли уже готовую к подрыву взрывчатку. У него дома нашли компоненты для её изготовления, в том числе инструкцию по сборке самодельного взрывного устройства. Он получил её из интернет-сообществ, которые администрируются боевиками украинских нацформирований, отменяют

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ ("Приготовление к теракту"). Его арестовали.