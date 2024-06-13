ФСБ раскрыла на Северном Кавказе схему хищения миллиарда рублей

Злоумышленники действовали на территории нескольких регионов Юга России и Северного Кавказа

13 июня 2024, 19:59, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

ФСБ и МВД при содействии Росгвардии пресекли схему хищения более одного миллиарда рублей на Северном Кавказе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС.

Злоумышленники действовали на территории нескольких регионов Юга России и Северного Кавказа. Они специализировались на хищении средств Социального фонда и ГУП "Региональный оператор ипотечного жилищного кредитования Республики Ингушетия". Ведомства назначали пенсии и выплаты на основании поддельных свидетельств о рождении или смерти, якобы оформленных властями Австрии, Бельгии, Германии и Франции, а также посольствами России в этих странах.

Также члены группировки предоставляли подложные ипотечные договоры, якобы заключенные между ГУП и физлицами. На основании этого они получали средства, которые после обналичивались и присваивались.

Проведено 15 обысков по местам жительства и работы задержанных в Ингушетии и Северной Осетии, во время которых изъяли предметы и документы, имеющие значение для расследования преступления.