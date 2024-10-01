ФСБ задержала 39 радикалов, которые склоняли подростков к насильственным акциям
Профилактические мероприятия затронули в общей сложности 252 участников деструктивных интернет-сообществ
01 октября 2024, 18:59, ИА Амител
ФСБ задержала 39 радикалов, которые склоняли подростков к насильственным акциям. Как сообщает ТАСС, масштабная операция прошла в 78 регионах России и проводилась совместно с МВД и Следственным комитетом РФ.
Профилактические мероприятия затронули в общей сложности 252 участников деструктивных интернет-сообществ. Более 150 из них не было и 18 лет.
"В результате данных мероприятий задержаны 39 радикалов возрастом от 14 до 35 лет, сторонников деятельности запрещенных в России украинских террористических организаций, которые склоняли детей и подростков к совершению насильственных действий в отношении представителей государственных органов, одноклассников и учителей", – заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
В средствах связи задержанных выявлена переписка с украинскими кураторами. В частности, она велась в мессенджере Discord. Кроме того, изъято оружие, боеприпасы, компоненты самодельных взрывных устройств, пропагандистские материалы террористических организаций.
19:41:26 01-10-2024
Кто на ком блин стоял?
21:36:24 01-10-2024
есть такие тенденции, в играх создание "семей", занимаются этим подростки 18-19 лет в ВУЗах из Москвы, вербуют пацанов и девчат 13-14 летних, и потом начинаются манипуляции. В сообществах Геймеров нужно шерстить где стратегии. Семья "Клубника" к примеру и прочие. Отличная наводка. Надеюсь ФСБ сотрудники читают СМИ и особенно коменты
23:13:41 01-10-2024
Гость (21:36:24 01-10-2024) есть такие тенденции, в играх создание "семей", занимаются э... Ваш IP - адрес они уже знают. Заодно и подскажите им как и где правильно искать...
22:05:49 01-10-2024
К стеночке!!!
07:51:05 02-10-2024
украинских террористических организаций --- какие у нас интересные подростки
10:40:07 02-10-2024
ФСБ задержала 9 завербованных Украиной подростков с оружием --- наверное сейчас подростки деньги любят сильней, ничего личного