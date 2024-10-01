Профилактические мероприятия затронули в общей сложности 252 участников деструктивных интернет-сообществ

01 октября 2024, 18:59, ИА Амител

Сотрудники ФСБ / Фото: vk.com/rufsb

ФСБ задержала 39 радикалов, которые склоняли подростков к насильственным акциям. Как сообщает ТАСС, масштабная операция прошла в 78 регионах России и проводилась совместно с МВД и Следственным комитетом РФ.

Профилактические мероприятия затронули в общей сложности 252 участников деструктивных интернет-сообществ. Более 150 из них не было и 18 лет.

"В результате данных мероприятий задержаны 39 радикалов возрастом от 14 до 35 лет, сторонников деятельности запрещенных в России украинских террористических организаций, которые склоняли детей и подростков к совершению насильственных действий в отношении представителей государственных органов, одноклассников и учителей", – заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В средствах связи задержанных выявлена переписка с украинскими кураторами. В частности, она велась в мессенджере Discord. Кроме того, изъято оружие, боеприпасы, компоненты самодельных взрывных устройств, пропагандистские материалы террористических организаций.