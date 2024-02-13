ФСБ задержала диверсанта, планировавшего атаку на объект ТЭК в Ленинградской области

Правоохранители получили сигнал о подозрительном мужчине в районе газораспределительной станции

13 февраля 2024, 17:19, ИА Амител

Сотрудники ФСБ / Фото: vk.com/rufsb

Сотрудники ФСБ задержали агента спецслужб Украины, который собирался совершить диверсию на объекте топливно-энергетического комплекса в Ленобласти. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Правоохранители получили сигнал о подозрительном мужчине в районе газораспределительной станции. Человека оперативно задержали. Выяснилось, что это был иностранный гражданин – украинец по национальности. При себе у него было пять самодельных взрывных устройств.

"Задача была повредить трубопровод методом подрыва трубы. <…> Мне указали координаты места, где я мог взять подрывные устройства", – сказал он на допросе.Возбуждено уголовное дело по статье о диверсии и незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств.