ФСБ задержала диверсанта, планировавшего атаку на объект ТЭК в Ленинградской области
Правоохранители получили сигнал о подозрительном мужчине в районе газораспределительной станции
13 февраля 2024, 17:19, ИА Амител
Сотрудники ФСБ задержали агента спецслужб Украины, который собирался совершить диверсию на объекте топливно-энергетического комплекса в Ленобласти. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Правоохранители получили сигнал о подозрительном мужчине в районе газораспределительной станции. Человека оперативно задержали. Выяснилось, что это был иностранный гражданин – украинец по национальности. При себе у него было пять самодельных взрывных устройств.
"Задача была повредить трубопровод методом подрыва трубы. <…> Мне указали координаты места, где я мог взять подрывные устройства", – сказал он на допросе.Возбуждено уголовное дело по статье о диверсии и незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств.
07:30:53 14-02-2024
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