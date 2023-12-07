ФСБ задержала исполнителя теракта на БАМе, подготовленного спецслужбами Украины

Задержанный оказался гражданином Белоруссии и признался, что действовал по заданию проживающего в Литве соотечественника

07 декабря 2023, 19:34, ИА Амител

Фото: unsplash.com

ФСБ раскрыла теракт на Байкало-Амурской магистрали (БАМ), подготовленный украинскими спецслужбами, исполнителя задержали в Омской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ФСБ рассказали, что причастным к теракту оказался гражданин Белоруссии 1971 года рождения. Он совершил подрывы 29 и 30 ноября двух железнодорожных составов с нефтепродуктами, следовавших по маршрутам Тайшет – Тында и Тайшет – Нерюнгри по Байкало-Амурской магистрали в Бурятии.

Задержанный признался, что действовал по заданию проживающего в Литве соотечественника, который работает на украинские спецслужбы. Он забрал из тайника восемь взрывных устройств, привез их на автомобиле в Бурятию и заложил на цистернах грузовых поездов.

Они сработали во время следования железнодорожных составов в Северомуйском тоннеле на БАМе и его обводном пути. В итоге емкости с ГСМ загорелись, а движение по транспортной магистрали оказалось заблокировано.