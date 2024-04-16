ФСБ задержала россиянина, подорвавшего автомобиль экс-сотрудника СБУ Прозорова

Он признался в работе на украинские спецслужбы

16 апреля 2024, 18:41, ИА Амител

Полицейский сигнал / Фото: unsplash.com

Силовики задержали в Москве подозреваемого в покушении на бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова. Задержанный признался в работе на СБУ и в изготовлении использованного при покушении взрывного устройства. Об этом сообщает "Федпресс" со ссылкой на ЦОС ФСБ.

По информации силовиков, мужчина действовал по заданию куратора, который работал в рамках "прямого указания главы СБУ Василия Малюка". Он прибыл в Россию в марте, получил компоненты взрывного устройства, собрал его и заминировал автомобиль после проведения наблюдений за своей целью.

Отмечается, что задержанный выехал на Украину после начала спецоперации. Завербовали его в октябре 2023 года.