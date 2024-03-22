ФСБ задержала семерых москвичей, планировавших создать ячейку РДК*

Задержанные поддерживали контакты с запрещенной организацией и обсуждали способы проведения насильственных акций

22 марта 2024, 16:21, ИА Амител

Сотрудники ФСБ / Фото: vk.com/rufsb

В Москве задержали семерых жителей, планировавших создать ячейку Русского добровольческого корпуса*. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

Задержанные поддерживали контакты с запрещенной организацией и обсуждали способы проведения насильственных акций. Они должны были быть направлены на представителей правоохранительных органов, военнослужащих и иностранцев.

Попытку организации ячейки предотвратили сотрудники ФСБ при поддержке СОБР. При обыске у жителей Москвы обнаружили пистолет, перцовые баллончики, а также флаги с нацистской символикой.

* Запрещенная в России террористическая организация