ФСБ задержала семерых москвичей, планировавших создать ячейку РДК*
Задержанные поддерживали контакты с запрещенной организацией и обсуждали способы проведения насильственных акций
22 марта 2024, 16:21, ИА Амител
В Москве задержали семерых жителей, планировавших создать ячейку Русского добровольческого корпуса*. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.
Задержанные поддерживали контакты с запрещенной организацией и обсуждали способы проведения насильственных акций. Они должны были быть направлены на представителей правоохранительных органов, военнослужащих и иностранцев.
Попытку организации ячейки предотвратили сотрудники ФСБ при поддержке СОБР. При обыске у жителей Москвы обнаружили пистолет, перцовые баллончики, а также флаги с нацистской символикой.
* Запрещенная в России террористическая организация
17:20:06 22-03-2024
Старая песня.
18:52:11 22-03-2024
Мне одному кажется? При Сталине постоянно изобличали какие то ячейки, даже в высших кругах. Потом новый правитель всех реабилитировал.