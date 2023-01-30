ФСБ задержала школьников, повредивших железнодорожные пути по заданию из Telegram

Восьмиклассникам обещали деньги за деяние, однако теперь им грозит пожизненное заключение

30 января 2023, 20:02, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Силовики задержали трёх восьмиклассников, которые повредили железнодорожные пути в Подмосковье по заданию неизвестных из мессенджера Telegram. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Москве и Московской области.

По данным ведомства, школьники через мессенджер связались с неизвестными лицами, которые за деньги предложили повредить пути. Получив инструкции, старшеклассники исполнили поручение, сняв всё на видео, чтобы подтвердить выполнение задания и получить деньги. Сколько им заплатили и как именно подростки повредили пути – не уточняется.

В настоящее время решается вопрос о привлечении задержанных к уголовной ответственности. Отмечается, что действия в зависимости от обстоятельств квалифицируются или по ст. 205 УК РФ, или по ст. 281 УК РФ – "Теракт" или "Диверсия". Ответственность по ним наступает и для достигших 14-летнего возраста, а максимальный срок – пожизненное заключение.