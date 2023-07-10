ФСБ задержала жителя Алтайского края, купившего оборудование для слежки
В отношении жителя Новоалтайска возбудили уголовное дело
10 июля 2023, 14:20, ИА Амител
Фото: УФСБ России по Алтайскому краю
Сотрудники УФСБ Алтайского края пресекли деятельность 51-летнего жителя Новоалтайска по незаконному обороту предназначенных для слежки средств.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, в апреле ради получения компромата о человеке мужчина купил в интернете предметы со скрытыми функциями видеофиксации и аудиозаписи – зарядное устройство и электронные часы.
После получения почтовой посылки его задержали. Возбуждено уголовное дело.
15:26:53 10-07-2023
Ужас, поймали такого преступника!
20:42:18 10-07-2023
Да это Кентярик наш , нормальный вроде мужик. Чет на кривую дорожку вышел