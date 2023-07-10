ФСБ задержала жителя Алтайского края, купившего оборудование для слежки

В отношении жителя Новоалтайска возбудили уголовное дело

10 июля 2023, 14:20, ИА Амител

Фото: УФСБ России по Алтайскому краю

Сотрудники УФСБ Алтайского края пресекли деятельность 51-летнего жителя Новоалтайска по незаконному обороту предназначенных для слежки средств.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в апреле ради получения компромата о человеке мужчина купил в интернете предметы со скрытыми функциями видеофиксации и аудиозаписи – зарядное устройство и электронные часы.

После получения почтовой посылки его задержали. Возбуждено уголовное дело.