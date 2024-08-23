ФСИН: четверо сотрудников ИК-19 под Волгоградом погибли

Радикалы захватили восемь сотрудников и четверо осужденных

23 августа 2024, 22:15, ИА Амител

Колючая проволока в колонии / Фото: pxhere.com

ФСИН официально прокомментировал ситуацию в ИК-19 в Волгоградской области. Как сообщает ведомство, четверо преступников захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четверых осужденных.

Четверо работников ИК получили колото-резаные раны различной степени тяжести. Трое из них скончались. Еще четверо, которые оказали сопротивления, были госпитализированы. Один из них умер в больнице.

"При проведении специальной операции по освобождению заложников сотрудниками УФСИН России по Волгоградской области и Росгвардии все четверо преступников ликвидированы. В результате преступной деятельности бандитов пострадали четверо осужденных. Пострадавших среди сотрудников, принимавших участие в операции по освобождению заложников, нет", — заявили в ведомстве.

Руководство и личный состав ФСИН выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших. Служба окажет необходимую помощь семьям пострадавших.