"Фуфла не играю". История самого странного и веселого уличного музыканта Барнаула
Журналист amic.ru Вячеслав Кондаков пообщался с городской легендой Денисом Лебедевым и даже исполнил с ним несколько песен
01 ноября 2023, 08:15, Вячеслав Кондаков
Денис Лебедев – один из самых известных уличных музыкантов Барнаула. Вы наверняка видели его – это он часто играет на гитаре и поет возле торгового центра "Первомайский", ТРЦ "Европа" или на набережной Оби. Выступать для прохожих Денис начал около десяти лет назад еще студентом. Однако хобби быстро переросло едва ли не в основной источник дохода. Кому-то нравится экспрессивная манера вокала Дениса, а кто-то смущенно проходит мимо, закрывая уши и стараясь не стереть эстетику любимых хитов своеобразной манерой исполнения. Корреспондент amic.ru Вячеслав Кондаков ничего не испугался, а, напротив, сблизился с Денисом Лебедевым и узнал, как шоумен барнаульских улиц сам оценивает свой вокал и почему вообще не стесняется выступать перед барнаульцами. Вдобавок музыкант разоткровенничался о своих доходах: объяснил, сколько можно заработать за несколько часов, стоя с гитарой на улицах Барнаула. В итоге Слава так вдохновился уверенностью Дениса, что сам решил попробовать себя в роли уличного артиста и исполнил несколько песен. Правда, богаче после этого не стал. И остался работать в amic.ru.
"Это был калым"
Мы встретились с Денисом в один из пятничных вечеров возле ТРЦ "Первомайский", где он регулярно дает многочасовые концерты. Холодная осенняя погода никогда не мешает Лебедеву взять в руки гитару, войти в "музыкальный транс"… и "зажигать" перед спешащими домой барнаульцами не хуже, чем члены группы Rammstein на своих концертах. Вообще своими эмоциональными выступлениями – он поет каждую песню как в последний раз – Денис выделяется среди других уличных артистов Барнаула. Поэтому, скорее всего, вы неоднократно видели Лебедева на улицах города и, как и я, не могли спокойно пройти мимо.
Если вам кажется, что Денис музыкант-самоучка, то это не так. По образованию Лебедев профессиональный фольклорист: сначала окончил колледж культуры, а позже – институт культуры. С детства Денис мечтал стать кумиром миллионов, собирать полные стадионы и гастролировать по миру. В десять лет он научился играть на гитаре не хуже Джими Хендрикса, а позже немного освоил губную гармошку и клавишные. Впрочем, в институте Денис попал не в рок-группу, а в молодежный хор русской песни "Сибиряночка".
"Ну это те, кто поет песни Пелагеи", – шутит музыкант и добавляет, что воспитывался на другой музыке: группах "Машина времени", "Воскресение", "ДДТ" или Юрии Антонове. В основном на тех артистах, которых слушал отец. Впрочем, не против Денис исполнить и шансон.
"Это песни не о том, "как человека несправедливо посадили в тюрьму", а о любви. Например, нравится творчество Сергея Трофимова или Джо Дассена", – объясняет свои музыкальные предпочтения Лебедев.
Выступать на улицах Барнаула с гитарой Денис начал еще на первом курсе института, чтобы немного подзаработать. В поисках денег он отправился в подземный пешеходный переход на площади Октября. Никакого страха, что вокал могут не оценить прохожие, у Дениса не было. С детства он привык петь перед полным залом, хотя волнение – это нормальное состояние даже для самого профессионального артиста.
"Это был калым. Я пел еще в школе, потом в институте, поэтому привык к тому, что на меня смотрят. Конечно, я тогда немного волновался. Если честно, то и спустя десять лет переживаю, когда выступаю на улице. А вдруг кому-то не понравится то, что я делаю?" – пояснил amic.ru Денис.
За первый свой уличный концерт Лебедев заработал 100 рублей (и десять лет назад эта сумма – невеликие деньги). Как потратил он их – уже не помнит, но тогда радовался даже этому. А на следующий день Денис вернулся в пешеходный переход за новым калымом. Однако сотрудники полиции поначалу негативно относились к уличным концертам и выгоняли Дениса, чтобы он не "пугал" прохожих своим нестандартным "творчеством".
"Со временем отношение к уличным музыкантам в Барнауле кардинально изменилось, и сегодня, наоборот, трудно представить город без них", – уверен Лебедев.
"Это как ходить на работу"
После института Денис начал работать аниматором и выступал с номерами собственного театра теней. Однако заказов было немного, поэтому уличные концерты за десять лет творчества стали едва ли не основным источником дохода.
Своими выступлениями Денис зарабатывает около тысячи рублей в день. В качестве "концертных площадок" музыкант выбирает "сцены" рядом с торговыми центрами Барнаула, где всегда многолюдно. Летом Дениса часто можно увидеть на улице Мало-Тобольской или на городской набережной. Именно там, по словам музыканта, собирается самая щедрая аудитория, которая может отблагодарить за песни Александра Розенбаума или Сергея Трофимова рублем. В теплое время года, отмечает Денис, вообще люди более дружелюбные и счастливые, поэтому благодаря таким "фанатам" он "напевает" на три тысячи рублей в день. Однажды некий мужчина отблагодарил Дениса за творчество пятитысячной купюрой. Музыкант потом еще долго сомневался, настоящая ли она.
В холодные месяцы года музыкант, как вы уже поняли, не отказывается от любимого хобби: надевает перчатки, берет с собой переносную колонку, усилитель, аккумулятор, микрофон, термос с горячим чаем и поет под минусовку.
"Пару часов при температуре до -15 градусов можно выдержать, хотя заработок резко зимой снижается", – утверждает музыкант.
В среднем же уличные концерты приносят Лебедеву около 30 тысяч рублей, что, кстати, выше средней зарплаты учителей в Алтайском крае (а это 25 183 рубля. – Прим. ред.). Правда, чтобы заработать эти деньги, Денису приходится выступать едва ли не каждый день по два-три часа. В репертуаре гитариста около 100 песен разных жанров. Да, поет он не все подряд: главное, чтобы в тексте не было мата.
"Бывают случаи, когда ко мне подходят, суют 200 рублей и просят спеть какой-нибудь тюремный шансон. Приходится тогда исполнять то, что мне не по душе. Например, какой-нибудь "Сектор Газа" или Михаила Круга. Но эту музыку я еще могу принять. Фуфла не играю. Даже за большие деньги", – поясняет Лебедев.
"Играть должны только профессионалы"
К тому, что многим не нравятся эмоциональные музыкальные перформансы, когда поешь на разрыв души, Денис относится спокойно. Он и сам понимает, что вкусы у людей разные и некоторые не готовы услышать свою любимую песню в нетривиальном исполнении. К любой критике Лебедев относится спокойно, хотя иногда все же испытывает чувство неловкости от того, что многие смеются над его манерой пения и считают это откровенным кринжем. Это смущает, но не более – если он и готов слушать критику, то только от музыкальных мэтров.
"За годы уличных выступлений я уже привык к повышенному вниманию к себе. Это как ходить на работу: со временем привыкаешь. Я вообще адекватно оцениваю свой музыкальный и вокальный уровень. Но выслушивать критику я готов только от профессионалов", – объясняет Денис и добавляет, что в последние годы в Барнауле стало очень много уличных музыкантов.
Однако качество их исполнения и выбор репертуара не всегда устраивает Лебедева. Многие думают, что научившись играть несколько аккордов на гитаре, могут "радовать" своим творчеством барнаульцев. Ошибаются, говорит Лебедев.
"Играть должны только профессионалы. Сам видел, как молодые ребята орут песни "Гражданской обороны" или "Короля и шута", думая, что это кому-то нравится. Уличным музыкантом быть непросто", – учит всех желающих попеть на улице Лебедев.
Несколько рублей за две песни
Пообщавшись с Денисом и вдохновившись его верой в свои способности, я тоже решил попробовать себя в роли уличного музыканта, хотя не обладаю какими-то потрясающими вокальными данными. Одно дело петь в караоке для друзей, а другое – делать это перед сотнями незнакомых барнаульцев. Переступив через смущение и неуверенность в себе, я решил петь. Мы с Денисом долго перебирали композиции, чтобы исполнить их в дуэте. Музыка, которая нравится мне (например, Элтон Джон или группа A-ha), кажется слишком сложной для исполнения на улице, поэтому задумались о классике русского рока: я тоже на нем воспитывался. В итоге остановились на двух песнях: "Выхода нет" группы "Сплин" и "Оранжевое настроение" коллектива "Чайф". Денис предложил мне самому взять в руки гитару (да-да, я тоже еще в детстве научился на ней играть), но я вежливо отказался, пусть лучше она будет в руках профессионала.
И знаете что? Если не смотреть на людей, не заглядывать им в глаза в ожидании одобрения, а сосредоточиться на тексте, то ничего страшного в уличном пении нет. Однако, судя по всему, наш дуэт не пришелся по вкусу барнаульцам, которые в 6 часов вечера вымотанные торопились домой и не готовы были слушать "Скоро рассвет, выхода нет". Тем более я (да чего греха таить – и Денис тоже) часто не попадали в ноты. Впрочем, находились и те, кто одобрительно кивал нам. Один из прохожих достал из кармана куртки несколько рублей и кинул их в сумку, стоявшую рядом с нами.
"Нормально, пацаны", – показал он большой палец вверх и сел неподалеку наслаждаться нашим полулюбительским и невероятным вокалом. Пятница же, пойдет.
Всего пара песен и почти пара рублей – и наш мини-концерт закончился. Я понял, что больших денег – даже в тандеме с таким профессионалом, как Денис, – мне не заработать. К тому же резко потемнело и петь на улице что-то расхотелось. А вот Денис продолжил выступать, но уже без меня. У него был на этот вечер план заработать 500 рублей. И он его придерживался.
08:38:17 01-11-2023
Интересно, а моральный вред возмещает прохожим? Уникальное сочетание полного отсутствия и голоса, и слуха через дешевую хрипящую колонку...
09:12:00 01-11-2023
послушал. жуть......
09:33:10 01-11-2023
Чем бы мужик не тешился. лишь бы не работать.
10:07:34 01-11-2023
Слуха нет, голоса нет, просто орёт что-то на свой мотив. Не надо подкармливать его, люди, он же думает, что вам нравится это "творчество". А у человека нет понимания, что деньги кидают ему, лишь бы не пел.
10:16:10 01-11-2023
а какое отношение имеет "Сектор газа" к тюремному шансону?
10:21:53 01-11-2023
Кондаков текст песни со смарта читает что-ли?))
10:22:23 01-11-2023
Почему Ракшин полицию не вызывает? Ему покупателей отпугивают!
11:00:03 01-11-2023
Когда-то на пл. Октября сидел местный дурачок Толя. От Строительного техникума до Короленко бродил бездомный поэт Валера Лезин. У Аптеки на Ленина-Интернациональная беспрестанно крестился блаженный Вася. Сейчас у театра Драмы посиживает Сергей Леонидович. А у киоска "Дон" - бомж дядя Саша.
11:05:24 01-11-2023
Гость (11:00:03 01-11-2023) Когда-то на пл. Октября сидел местный дурачок Толя. От Строи... а в кинотеатре Россия и на пл. Октября( в кулинарийке) обитал чел в 80-х. как его звали?
22:03:31 03-11-2023
Гость (11:05:24 01-11-2023) а в кинотеатре Россия и на пл. Октября( в кулинарийке) обита... Это Толя и был. Он даже летом сидел в пальто и чёрной шапке!
14:23:48 01-11-2023
Гость (11:00:03 01-11-2023) Когда-то на пл. Октября сидел местный дурачок Толя. От Строи... А Фурманова/Власихинская периодически регулирует Антон Антонович)
14:46:01 01-11-2023
Гость (11:00:03 01-11-2023) Когда-то на пл. Октября сидел местный дурачок Толя. От Строи... а Сергей Леонидович еще долго планирует там сидеть? не в курсе?
11:57:29 01-11-2023
Мне всегда хочется дать ему денег, чтобы не пел. Ни голоса, ни слуха((
12:49:44 01-11-2023
Гость (11:57:29 01-11-2023) Мне всегда хочется дать ему денег, чтобы не пел. Ни голоса, ... ОН на это и расчитывает)))
12:11:37 01-11-2023
Какой-то Сектор Газа?Ну-ну...
12:52:49 01-11-2023
Такого в Америку отправить с его "вокалом" и не надо никаких Сарматов, не надо Посейдонов. Америка стерильно чистой станет!
13:04:37 01-11-2023
и Короля и Шута он вообще слушал???чтоб так говорить...Реально 40летний дядька, который работать не хочет...Амик нашли про что писать. И заработок у него выше, чем у учителей. Про учителей бы лучше писали или врачей. Он них хоть польза обществу. Как говорил кот Матроскин-Песни я сам петь могу, только от них пользы нету
13:18:48 01-11-2023
Вообще у него вроде инвалидность есть небольшая. Поэтому пусть зарабатывает как может
13:21:33 01-11-2023
Очень важная информация о безголосом музыканте от Амик.
14:16:15 01-11-2023
Ещё один подобный "солист" в трамваях вечно орёт! И ведь не выкиниешь его из трамвая, у него габариты как будто он трёх поросят сожрал! Откуда в этих талантах столько энергии? Шли бы лучше на мост гравий кидать...
14:58:36 01-11-2023
Один уже допелся, спился и умер, а этот подхватил «бизнес», тянет к «сердобольным» бабулькам трясущиеся руки, стыдоба....
17:08:09 01-11-2023
Вовчик (14:16:15 01-11-2023) Ещё один подобный "солист" в трамваях вечно орёт! И ведь не ... Бумаженко походу :))
14:26:29 01-11-2023
Простой искренний человек. Здоровья и успехов Дениске!
20:30:45 01-11-2023
А мне нравится. И голос есть и слух, что зря наговаривать-то Боььше чем уверен, что просто диванные критики подтянулись))
21:24:04 01-11-2023
Константин (20:30:45 01-11-2023) А мне нравится. И голос есть и слух, что зря наговаривать-то... А за счёт таких как вы и живет этот странный певец. На том весь расчет выстроен, что всегда найдутся и такие, которым подобный репертуар по нраву.
09:19:45 02-11-2023
Константин (20:30:45 01-11-2023) А мне нравится. И голос есть и слух, что зря наговаривать-то... видимо, мил человек, у тебя самого нет слуха, раз такое пишешь) я, как человек с музыкальным образованием говорю тебе - нет у него ни слуха ни голоса
22:48:32 01-11-2023
Ну поёт человек на улицах города, радует прохожих и сам радуется. Непонятно зачем столько неконструктивной критики понаписали тут в комментариях?
15:19:47 03-11-2023
За Хендрикса ответишь pala
10:54:00 07-11-2023
Вред, наносимый телевизорными певунами ртом неоспоримо и многократно больший, нежели предполагаемый вред от одного, совершенно честно и от души исполняющего уличного музыканта. Кстати, всеми нами горячо любимый Евгений Вениаминович Чикишев ("Дядя Го") так же дерёт глотку в европах. А жаль.
12:00:39 07-11-2023
Отвратительно звучит, за такое бы денег не кинул.