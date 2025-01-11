Грузовик маркетплейса слетел в реку на Алтае
ДТП произошло вблизи села Усть-Кокса
11 января 2025, 21:31, ИА Амител
Фото: Jakob Owens / unsplash.com
Автомобиль маркетплейса Ozon слетел в реку в Усть-Коксинском районе Республики Алтай, сообщает телеграм-канал "Новости Горного Алтая".
ДТП случилось 11 января на перевале Громотуха вблизи райцентра.
На кадрах видно, что "Газель" съехала с берегового устоя в реку Коксу, угодив в воду передними колесами и частью кабины.
Об обстоятельствах произошедшего и пострадавших не уточняется.
05:26:20 12-01-2025
Есть по Чуйскому тракту дорога,
Много ездит по ней шоферов.
Был один там отчаянный шофер.
Звали Колька его, Снегирев. (Песенка Алтайских водителей).
11:33:34 12-01-2025
Гость (05:26:20 12-01-2025) Есть по Чуйскому тракту дорога,Много ездит по ней шоферо... Это не Чуйский тракт. Школьный курс по географии родного края Вам в помощь.
21:09:50 12-01-2025
Гость (11:33:34 12-01-2025) Это не Чуйский тракт. Школьный курс по географии родного кра... не суть, песня на ум просто пришла...