НОВОСТИПроисшествия

Грузовик маркетплейса слетел в реку на Алтае

ДТП произошло вблизи села Усть-Кокса

11 января 2025, 21:31, ИА Амител

Фото: Jakob Owens / unsplash.com
Фото: Jakob Owens / unsplash.com

Автомобиль маркетплейса Ozon слетел в реку в Усть-Коксинском районе Республики Алтай, сообщает телеграм-канал "Новости Горного Алтая".

ДТП случилось 11 января на перевале Громотуха вблизи райцентра.

На кадрах видно, что "Газель" съехала с берегового устоя в реку Коксу, угодив в воду передними колесами и частью кабины.

Об обстоятельствах произошедшего и пострадавших не уточняется.

ДТП Республика Алтай

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

05:26:20 12-01-2025

Есть по Чуйскому тракту дорога,
Много ездит по ней шоферов.
Был один там отчаянный шофер.
Звали Колька его, Снегирев. (Песенка Алтайских водителей).

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:33:34 12-01-2025

Гость (05:26:20 12-01-2025) Есть по Чуйскому тракту дорога,Много ездит по ней шоферо... Это не Чуйский тракт. Школьный курс по географии родного края Вам в помощь.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

21:09:50 12-01-2025

Гость (11:33:34 12-01-2025) Это не Чуйский тракт. Школьный курс по географии родного кра... не суть, песня на ум просто пришла...

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров