Грузовик маркетплейса слетел в реку на Алтае

ДТП произошло вблизи села Усть-Кокса

11 января 2025, 21:31, ИА Амител

Фото: Jakob Owens / unsplash.com

Автомобиль маркетплейса Ozon слетел в реку в Усть-Коксинском районе Республики Алтай, сообщает телеграм-канал "Новости Горного Алтая".

ДТП случилось 11 января на перевале Громотуха вблизи райцентра.

На кадрах видно, что "Газель" съехала с берегового устоя в реку Коксу, угодив в воду передними колесами и частью кабины.

Об обстоятельствах произошедшего и пострадавших не уточняется.