Фура влетела в большую группу школьников на велосипедах в Ленинградской области

Два человека погибли, еще девять – госпитализированы

07 сентября 2023, 16:10, ИА Амител

Грузовая машина влетела в группу подростков-велосипедистов из школы олимпийского резерва на трассе А-181 "Скандинавия" в Ленинградской области, сообщает Telegram-канал SHOT.

"В группе было 11 школьников и один тренер", – говорится в сообщении.

Инцидент произошел в районе развязки. Сначала грузовик врезался в легковой автомобиль, сопровождающий велосипедистов, а после протаранил группу юных спортсменов.

"Два человека погибли, еще девять – госпитализированы", – сообщают "Вести" со ссылкой на экстренные службы.

По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением.