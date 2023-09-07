Фура влетела в большую группу школьников на велосипедах в Ленинградской области
Два человека погибли, еще девять – госпитализированы
07 сентября 2023, 16:10, ИА Амител
Грузовая машина влетела в группу подростков-велосипедистов из школы олимпийского резерва на трассе А-181 "Скандинавия" в Ленинградской области, сообщает Telegram-канал SHOT.
"В группе было 11 школьников и один тренер", – говорится в сообщении.
Инцидент произошел в районе развязки. Сначала грузовик врезался в легковой автомобиль, сопровождающий велосипедистов, а после протаранил группу юных спортсменов.
"Два человека погибли, еще девять – госпитализированы", – сообщают "Вести" со ссылкой на экстренные службы.
По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением.
Комментарии 0