Футболист Юрий Жирков завершил карьеру

Теперь спортсмен намерен наслаждаться жизнью

13 февраля 2023, 09:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Футболист Юрий Жирков объявил о завершении карьеры. Его слова приводит "РБ Спорт".

"Что планирую делать дальше? Ничего. Наслаждаться жизнью, ха-ха", – заявил 39-летний спортсмен.

Жирков родился в Тамбове, там же начинал играть за местный "Спартак". Позже выступал за ЦСКА, "Челси", "Анжи", "Динамо", "Зенит" и "Химки".

На его счету в составе сборной России 105 матчей и 2 забитых мяча, также взял бронзу Евро-2008, кубок УЕФА, кубок и суперкубок Англии, дошёл до четвертьфинала ЧМ-2018.