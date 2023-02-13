Футболист Юрий Жирков завершил карьеру
Теперь спортсмен намерен наслаждаться жизнью
13 февраля 2023, 09:35, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Футболист Юрий Жирков объявил о завершении карьеры. Его слова приводит "РБ Спорт".
"Что планирую делать дальше? Ничего. Наслаждаться жизнью, ха-ха", – заявил 39-летний спортсмен.
Жирков родился в Тамбове, там же начинал играть за местный "Спартак". Позже выступал за ЦСКА, "Челси", "Анжи", "Динамо", "Зенит" и "Химки".
На его счету в составе сборной России 105 матчей и 2 забитых мяча, также взял бронзу Евро-2008, кубок УЕФА, кубок и суперкубок Англии, дошёл до четвертьфинала ЧМ-2018.
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