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Футболист Юрий Жирков завершил карьеру

Теперь спортсмен намерен наслаждаться жизнью

13 февраля 2023, 09:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Футболист Юрий Жирков объявил о завершении карьеры. Его слова приводит "РБ Спорт".

"Что планирую делать дальше? Ничего. Наслаждаться жизнью, ха-ха", – заявил 39-летний спортсмен.

Жирков родился в Тамбове, там же начинал играть за местный "Спартак". Позже выступал за ЦСКА, "Челси", "Анжи", "Динамо", "Зенит" и "Химки".

На его счету в составе сборной России 105 матчей и 2 забитых мяча, также взял бронзу Евро-2008, кубок УЕФА, кубок и суперкубок Англии, дошёл до четвертьфинала ЧМ-2018.

Комментарии 4

  • Наслаждаться жизнью, ха-ха --- 39 лет, еще рано ха-ха, он вроде бы офицер
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Может "ха-ха" он говорил уже из-за бугра?
    13 февраля, Гость   Ответить
  • А он ее начинал?
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Последний из могикан, боец. Не то что нынешние "падальщики", вроде Соболева....
    13 февраля, Гость   Ответить
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