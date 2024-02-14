Футболиста "Спартака" Квинси Промеса приговорили к шести годам тюрьмы

Его обвинили в контрабанде наркотиков

14 февраля 2024, 18:31, ИА Амител

Футбольный мяч / Фото: pxhere.com

Суд в Нидерландах приговорил нападающего московского "Спартака" Квинси Промеса к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков. Информация об этом появилась в соцсетях.

По данным следствия, партия наркотиков весом свыше 1,3 кг, найденная в 2020 году, принадлежала Промесу. Также правоохранители считают, что он причастен к созданию крупной сети по контрабанде наркотических средств.

Обвинение требовало для футболиста девять лет тюрьмы, но суд снизил наказание до шести. Ранее Промеса приговорили к полутора годам за нападение с ножом на родственника.

Сейчас игрок с командой находится в ОАЭ, откуда ему может грозить экстрадиция в Нидерланды.