Футболиста "Спартака" Квинси Промеса приговорили к шести годам тюрьмы
Его обвинили в контрабанде наркотиков
14 февраля 2024, 18:31, ИА Амител
Суд в Нидерландах приговорил нападающего московского "Спартака" Квинси Промеса к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков. Информация об этом появилась в соцсетях.
По данным следствия, партия наркотиков весом свыше 1,3 кг, найденная в 2020 году, принадлежала Промесу. Также правоохранители считают, что он причастен к созданию крупной сети по контрабанде наркотических средств.
Обвинение требовало для футболиста девять лет тюрьмы, но суд снизил наказание до шести. Ранее Промеса приговорили к полутора годам за нападение с ножом на родственника.
Сейчас игрок с командой находится в ОАЭ, откуда ему может грозить экстрадиция в Нидерланды.
Комментарии 0