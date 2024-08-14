Футболисты Академии барнаульского "Динамо" стали призерами Кубка Sollers

Соревнования команд, составленных из игроков 2014 года рождения, состоялись в Великом Новгороде

14 августа 2024, 16:30, ИА Амител

Футбольный мяч / Фото: unsplash.com

Юные футболисты Академии барнаульского "Динамо" стали призерами международного турнира Кубок "Sollers". Соревнования команд, составленных из игроков 2014 года рождения, состоялись в Великом Новгороде.

В них приняли участие восемь коллективов: семь из России и один из Азербайджана. На первом этапе команды были поделены на две группы, по четыре в каждом квартете. Барнаульцы обыграли хозяев турнира – "Динамо-Электрон" со счетом 4:1, разошлись миром с бакинским "Нефтчи" - 1:1, и уступили ульяновской Академии "Динамо" - 2:4.

По результатам группового турнира алтайские футболисты заняли второе место и сыграли за итоговую третью строку против одноклубников из Махачкалы. Основное время завершилось вничью – 1:1, а в серии пенальти точнее стали барнаульцы – 2:1. В результате у них "бронза".

Первое место заняла команда московской Академии "Динамо". В финале юные столичные футболисты праздновали победу над ульяновцами со счетом 2:1, сообщает "Алтайский спорт".