Футболисты барнаульского "Динамо" дома выиграли у казанского "Рубина-2"

Спортсмены забили два гола в ворота соперника

24 августа 2024, 22:45, ИА Амител

Сетка футбольных ворот / Фото: unsplash.com

Футболисты барнаульского "Динамо" дома выиграли у одного из лидеров. Матч 18-го тура LEON-Первенства России среди команд Второй лиги Б против казанского "Рубина-2" состоялся сегодня на стадионе "Динамо" и завершился победой "бело-голубых" с результатом 2:0.

На 25-й минуте первый гол в ворота футболистов из Татарстана после розыгрыша углового забил защитник барнаульцев Юрий Юдин. А ближе к середине второго тайма игрок средней линии динамовцев Дмитрий Бакай установил окончательный счет.

После этой победы барнаульцы поднялись с десятого на восьмое место. Дублеры "Рубина" по-прежнему четвертые. Следующий матч алтайские футболисты проведут на выезде 31 августа против кировского "Динамо", занимающего второе место.