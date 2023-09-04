Игра завершилась со счетом 0:0

04 сентября 2023, 11:39, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Футболисты барнаульского "Динамо" на выезде разошлись миром с лидером. Матч 8-го тура первенства России среди команд второй лиги против "Торпедо Миасс" состоялся 3 сентября и завершился со счетом 0:0.

Игра пошла с преимуществом уральцев, но поразить ворота Богдана Карюкина они так и не сумели. Несмотря на потерю очков, торпедовцы остались на первом месте турнирной таблицы. "Динамо" поднялось с пятой на четвертую строку.

Заключительный матч первого круга барнаульцы проведут дома в эту субботу, 9 сентября, против "Оренбурга-2", который располагается на шестой позиции. Игра начнется в 12:00.