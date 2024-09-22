Футболисты барнаульского "Динамо" обыграли "Оренбург-2"

В следующем туре барнаульцы на выезде встретятся с тольяттинской "Ладой"

22 сентября 2024, 14:02, ИА Амител

Футбольное поле / Фото: pxhere.com/ru/photo/1331789

Футболисты барнаульского "Динамо" выиграли на своем поле. Очередной матч первенства России среди команд Второй лиги Дивизиона "Б" против "Оренбурга-2" состоялся в субботу, 21 сентября, и завершился победой "бело-голубых" – 1:0.

Единственный гол на 50-й минуте забил полузащитник динамовцев Даниил Зарецкий. Таким образом, барнаульцы прервали свою неудачную серию из трех поражений подряд.

Тем не менее турнирное положение команды не изменилось. "Динамо" по-прежнему на 11-м месте.

В следующем туре, 28 сентября, барнаульцы на выезде встретятся с тольяттинской "Ладой".