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Футболисты барнаульского "Динамо" проиграли

Победа досталась команде из Владивостока

14 сентября 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Футболисты барнаульского "Динамо" в гостях проиграли владивостокскому "Динамо" и выбыли из розыгрыша Кубка России. Матч 1/64 финала турнира состоялся 13 сентября на домашнем стадионе дальневосточников и завершился поражением барнаульцев в серии пенальти.

Основное время игры не выявило сильнейшего – 0:0. По регламенту в случае ничейного исхода команды сразу пробивали серию пенальти. Здесь точнее стали дальневосточники – 4:2.

Отметим, что динамовцы играли в Приморье без нескольких травмированных и дисквалифицированных футболистов, а ворота команды защищал 16-летний Егор Мирошниченко. В нескольких эпизодах он спас барнаульцев от неминуемого гола.

На серию пенальти у динамовцев вышел 19-летний Илья Бычков, но он не сумел отразить ни одного удара хозяев поля с 11-метровой отметки. В свою очередь, у динамовцев пенальти не реализовали Евгений Кузнецов и Даниил Зарецкий.

Следующий матч команда Олега Яковлева проведет дома в это воскресенье, 17 сентября. В очередном туре первенства России соперником "Динамо" станет "Химик-Август" из чувашского поселка городского типа Вурнары.

Спорт Футбол

Комментарии 3

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Гость

09:38:15 14-09-2023

ничего нового!

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Гость

09:47:57 14-09-2023

Да разгоните уже этих дворовых деревянных солдатиков и Урфин Джуса. Нет в Барнауле профессионального футбола. Нет!

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Витя

14:37:13 14-09-2023

И ХК Динамо Алтай тоже проиграло

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