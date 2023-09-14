Футболисты барнаульского "Динамо" проиграли

Победа досталась команде из Владивостока

14 сентября 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Футболисты барнаульского "Динамо" в гостях проиграли владивостокскому "Динамо" и выбыли из розыгрыша Кубка России. Матч 1/64 финала турнира состоялся 13 сентября на домашнем стадионе дальневосточников и завершился поражением барнаульцев в серии пенальти.

Основное время игры не выявило сильнейшего – 0:0. По регламенту в случае ничейного исхода команды сразу пробивали серию пенальти. Здесь точнее стали дальневосточники – 4:2.

Отметим, что динамовцы играли в Приморье без нескольких травмированных и дисквалифицированных футболистов, а ворота команды защищал 16-летний Егор Мирошниченко. В нескольких эпизодах он спас барнаульцев от неминуемого гола.

На серию пенальти у динамовцев вышел 19-летний Илья Бычков, но он не сумел отразить ни одного удара хозяев поля с 11-метровой отметки. В свою очередь, у динамовцев пенальти не реализовали Евгений Кузнецов и Даниил Зарецкий.

Следующий матч команда Олега Яковлева проведет дома в это воскресенье, 17 сентября. В очередном туре первенства России соперником "Динамо" станет "Химик-Август" из чувашского поселка городского типа Вурнары.