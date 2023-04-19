Футболисты барнаульского "Динамо" проиграли на своём поле клубу "Химик-Август"

Из-за обильного снегопада последних дней проведение игры оказалось под вопросом

19 апреля 2023, 20:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Футболисты барнаульского "Динамо" проиграли на своём поле. Матч первенства России среди команд второй лиги против клуба "Химик-Август" из чувашского посёлка городского типа Вурнары состоялся сегодня и завершился поражением алтайских футболистов – 0:2.

Из-за обильного снегопада последних дней проведение игры оказалось под вопросом. Но сотрудники стадиона "Динамо" привели газон в пригодное состояние и матч всё-таки состоялся.

Гости открыли счет в середине первого тайма, а на исходе второй половины игры установили окончательный результат. Причём динамовцы имели хороший шанс забить гол в ворота "Химика" при счете 0:1. Но в середине второго тайма Дмитрий Бакай с пенальти не сумел переиграть вратаря гостей. В итоге поражение барнаульцев – 0:2. Несмотря на проигрыш, команда Олега Яковлева по-прежнему на девятом месте турнирной таблицы. В следующем туре 26 апреля "Динамо" вновь в Барнауле примет "Носту" из Новотроицка.