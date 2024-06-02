Футболисты барнаульского "Динамо" проиграли в Екатеринбурге

Следующий матч барнаульцы проведут 8 июня дома против "Акрона-2" из Тольятти.

02 июня 2024, 17:33, ИА Амител

Угловой флажок / Фото: pxhere.com

Футболисты барнаульского "Динамо" уступили в Екатеринбурге.

Матч первенства России среди клубов второй лиги против "Урала-2" состоялся сегодня и завершился поражением алтайской команды со счетом 1:2. Все три мяча соперники забили в последние 15 минут встречи.

У динамовцев автором единственного гола стал Егор Никифоренко. После неудачи на Урале "Динамо" остается на 11-м месте в турнирной таблице.

Следующий матч барнаульцы проведут 8 июня дома против "Акрона-2" из Тольятти.