Футболисты барнаульского "Динамо" проиграли в Екатеринбурге
Следующий матч барнаульцы проведут 8 июня дома против "Акрона-2" из Тольятти.
02 июня 2024, 17:33, ИА Амител
Угловой флажок / Фото: pxhere.com
Футболисты барнаульского "Динамо" уступили в Екатеринбурге.
Матч первенства России среди клубов второй лиги против "Урала-2" состоялся сегодня и завершился поражением алтайской команды со счетом 1:2. Все три мяча соперники забили в последние 15 минут встречи.
У динамовцев автором единственного гола стал Егор Никифоренко. После неудачи на Урале "Динамо" остается на 11-м месте в турнирной таблице.
Следующий матч барнаульцы проведут 8 июня дома против "Акрона-2" из Тольятти.
08:11:14 03-06-2024
Я за футболом не слежу сильно, но в новостях порой попадается инфа про наш Барнаульский футбол. У меня в памяти сложилось, что наши постоянно проигрывают. Знатоки, подскажите в комментах, так ли это или наш клуб сильный и у нас есть победы?
09:11:13 03-06-2024
Алекс (08:11:14 03-06-2024) Я за футболом не слежу сильно, но в новостях порой попадаетс...
Даже если бы выигрывали - все равно перегной - пятая по уровню лига, примерно как любительская по игре. Даже с любительскими командами в кубках играем, например с "Темпом" г. Барнаул как то играли. Причем "Темп" обыграл "Динамо" то есть уровень не дно, а дно днищенское и еще снизу стучат
09:19:04 03-06-2024
Алекс (08:11:14 03-06-2024) Знатоки, подскажите в комментах, так ли это или наш клуб сильный и у нас есть победы?динамофцы неоднократно награждались почетной грамотой "за победу над собой"
10:49:36 03-06-2024
Омский "Газмяс" знаешь? Так вот то же самое, только Барнаульское "Динамо" называется.