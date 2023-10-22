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Футболисты барнаульского "Динамо" проиграли в Новотроицке

Голы в составе "Динамо" забили Владимир Завьялов и Артем Фоминых

22 октября 2023, 22:52, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Футболисты барнаульского "Динамо" проиграли в Новотроицке. Очередной матч первенства России среди команд второй лиги против "Носты" состоялся сегодня и завершился поражением алтайских футболистов со счетом 2:3.

Голы в составе "Динамо" забили Владимир Завьялов и Артем Фоминых. Неудача в Новотроицке стала третьим подряд поражением для барнаульской команды. Тем не менее "Динамо" по-прежнему на седьмом месте. "Носта" – на третьей строке.

Следующий матч барнаульцы проведут 29 октября на своем стадионе против лидера турнира "Торпедо-Миасс". Это будет заключительная домашняя игра динамовцев в осенней части сезона.

Комментарии 4

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Гость

23:25:06 22-10-2023

На 7 месте из 9 команд в группе Ю, где деревни и дубли играют

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Гость

07:04:00 23-10-2023

Жалко парней, мучаются. Может их пристрелить сразу?

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Гость

07:52:21 23-10-2023

Гость (07:04:00 23-10-2023) Жалко парней, мучаются. Может их пристрелить сразу?... Не надо:они ещё бегают и передвигаются.

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гость

08:25:06 23-10-2023

Гость (07:04:00 23-10-2023) Жалко парней, мучаются. Может их пристрелить сразу?... Смешно...

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