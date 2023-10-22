Футболисты барнаульского "Динамо" проиграли в Новотроицке
Голы в составе "Динамо" забили Владимир Завьялов и Артем Фоминых
22 октября 2023, 22:52, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Футболисты барнаульского "Динамо" проиграли в Новотроицке. Очередной матч первенства России среди команд второй лиги против "Носты" состоялся сегодня и завершился поражением алтайских футболистов со счетом 2:3.
Голы в составе "Динамо" забили Владимир Завьялов и Артем Фоминых. Неудача в Новотроицке стала третьим подряд поражением для барнаульской команды. Тем не менее "Динамо" по-прежнему на седьмом месте. "Носта" – на третьей строке.
Следующий матч барнаульцы проведут 29 октября на своем стадионе против лидера турнира "Торпедо-Миасс". Это будет заключительная домашняя игра динамовцев в осенней части сезона.
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