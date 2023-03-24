Сейчас барнаульцы готовятся к весенней части первенства России на сборах в Крымске

24 марта 2023, 17:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Футболисты барнаульского "Динамо" проведут контрольный матч против "Краснодара". Об этом сообщает официальная группа динамовцев во "ВКонтакте".

Контрольная игра с клубом Российской премьер-лиги состоится в Краснодаре в воскресенье, 26 марта, на одном из стадионов академии южан. Встреча с клубом РПЛ начнётся в 16:00 по барнаульскому времени. Возможна прямая трансляция.

Сейчас барнаульцы готовятся к весенней части первенства России на сборах в Крымске. Там динамовцы провели две игры против пензенского "Зенита" (0:1), а также "Иркутска" (3:3). В Барнаул команда вернётся 4 апреля. Возобновится первенство страны 13 апреля. В этот день "Динамо" в гостях встретится с ижевским "Зенитом".