Футболисты барнаульского "Динамо" проведут сбор в Краснодарском крае

Первый матч весенней части первенства состоится 13 апреля на выезде между барнаульцами и ижевским "Зенитом"

02 февраля 2023, 13:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Футболисты барнаульского "Динамо" продолжат подготовку к весенней части первенства России в Краснодарском крае. Как сообщает "Алтайский спорт", команда и тренерский штаб отправятся в Крымск 17 марта и пробудут там до 4 апреля.

Наставник динамовцев Олег Яковлев берёт на сбор 25 футболистов. Ушёл из "Динамо" защитник Ярослав Овсянников. Вероятно, он завершит карьеру. Также под вопросом пребывание в команде ещё одного игрока обороны – Антона Петухова. Сейчас он на просмотре в московском "Велесе", который выступает в первой лиге. Напомним, динамовцы ушли на зимний перерыв, занимая девятое место в турнирной таблице второй лиги.

Первый матч весенней части первенства барнаульцы проведут 13 апреля на выезде против ижевского "Зенита". Команда из столицы Удмуртии опережает "Динамо" на два очка и располагается на седьмой строке.