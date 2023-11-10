Футболисты барнаульского "Динамо" сыграли вничью с "Оренбургом-2"
Впереди у алтайской команды матч с соперниками из Нижнего Тагила
10 ноября 2023, 12:15, ИА Амител
Футболисты барнаульского "Динамо" сыграли результативную ничью на выезде. Матч первенства России среди команд четвертой группы второй лиги против "Оренбурга-2" состоялся 9 ноября и завершился со счетом 4:4.
Причем по ходу встречи динамовцы уступали – 0:2. Однако затем переломили ход неудачно складывающейся игры и едва не одержали победу.
Авторами забитых голов в алтайской команде стали Даниил Зарецкий, Владимир Завьялов, Игорь Абрамов и Артем Шаболин. Барнаульцы остаются на седьмом месте турнирной таблицы.
До наступления зимы динамовцам предстоит провести еще один матч. 12 ноября команда Олега Яковлева на своем стадионе встретится с "Уральцем-ТС" из Нижнего Тагила, занимающим шестое место. В случае победы барнаульцы смогут поправить свое турнирное положение и завершат переходный сезон на шестой строке.
12:33:30 10-11-2023
Да уж, результаты грустные, зрелищем едва ли является)
12:45:50 10-11-2023
Во первых: почему на оы странице матч в гостях,а у вас-дома? Во вторых: в 5 (!!!!) по силе лиге занимать 7 (!!!!!!) место из 9 (!!!!)- это класс? В третьих: пристрелите уже эту загнанную лошадь! Полный упадок и деградация местного футбола!Помнится,Суровцева заменили на Яковлева якобы за невыполнение задачи ( хотя в тот сезон Динамо нормально отыграло в Кубке) и что теперь? Что скажет Яковлев?