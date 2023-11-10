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Футболисты барнаульского "Динамо" сыграли вничью с "Оренбургом-2"

Впереди у алтайской команды матч с соперниками из Нижнего Тагила

10 ноября 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Футболисты барнаульского "Динамо" сыграли результативную ничью на выезде. Матч первенства России среди команд четвертой группы второй лиги против "Оренбурга-2" состоялся 9 ноября и завершился со счетом 4:4.

Причем по ходу встречи динамовцы уступали – 0:2. Однако затем переломили ход неудачно складывающейся игры и едва не одержали победу.

Авторами забитых голов в алтайской команде стали Даниил Зарецкий, Владимир Завьялов, Игорь Абрамов и Артем Шаболин. Барнаульцы остаются на седьмом месте турнирной таблицы.

До наступления зимы динамовцам предстоит провести еще один матч. 12 ноября команда Олега Яковлева на своем стадионе встретится с "Уральцем-ТС" из Нижнего Тагила, занимающим шестое место. В случае победы барнаульцы смогут поправить свое турнирное положение и завершат переходный сезон на шестой строке.

Спорт Футбол Динамо-Барнаул

Комментарии 2

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гость

12:33:30 10-11-2023

Да уж, результаты грустные, зрелищем едва ли является)

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Бомж

12:45:50 10-11-2023

Во первых: почему на оы странице матч в гостях,а у вас-дома? Во вторых: в 5 (!!!!) по силе лиге занимать 7 (!!!!!!) место из 9 (!!!!)- это класс? В третьих: пристрелите уже эту загнанную лошадь! Полный упадок и деградация местного футбола!Помнится,Суровцева заменили на Яковлева якобы за невыполнение задачи ( хотя в тот сезон Динамо нормально отыграло в Кубке) и что теперь? Что скажет Яковлев?

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