Матч против "Сибири" состоялся сегодня и завершился поражением алтайской команды со счетом 3:4

21 августа 2024, 21:39, ИА Амител

Футбольный мяч / Фото: unsplash.com

Футболисты барнаульского "Темпа" в упорной борьбе уступили в Новосибирске. Матч второго раунда Пути регионов Fonbet Кубка России против "Сибири" состоялся сегодня и завершился поражением алтайской команды со счетом 3:4.

Барнаульцы забили первые. На 15 минуте отличился Никита Бабич. Но еще до перерыва футболисты "Сибири" Никита Рожков и Давид Папикян отправили в ворота "Темпа" два мяча подряд. В свою очередь во втором тайме "бордово-оранжевые" ответили двумя своими голами, которые забили Александр Новичков и Владимир Завьялов. И всё же последнее слово осталось за новосибирцами. На последних минутах матча точные удары Глеба Бахарева и того же Рожкова принесли "Сибири" волевую победу – 4:3.

В следующем раунде Кубка России новосибирцы встретятся с победителем матча "Иркутск" - "Динамо-Владивосток".