Все три мяча динамовцы забили после перерыва

02 августа 2023, 20:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Футболисты "Динамо" выиграли барнаульское дерби у команды "Темп". Матч 1/256 финала розыгрыша Кубка России состоялся сегодня на стадионе "Динамо" и завершился победой "бело-голубых" со счетом 3:0.

Все три мяча динамовцы забили после перерыва. В начале второй половины встречи первый гол забил Иван Житников. На 69-й минуте мяч второй раз побывал в сетке ворот "Темпа" после удара Артема Яркина. А уже в добавленное главным судьей время окончательный счет установил Алексей Гришаков.

Таким образом динамовцы сумели взять реванш у темповцев за прошлогоднее поражение на этой же стадии Кубка России. Тогда "Темп" победил с результатом 2:1. Теперь "Динамо" в 1/128 финала турнира встретится с "Новосибирском". Игра пройдет 22 или 24 августа на новосибирском стадионе "Спартак".