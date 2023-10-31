Ночь с 31 октября на 1 ноября — пограничное время, когда потустороннее проникает в наш мир, а мы можем заглянуть в мир духов

31 октября 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Канун Дня всех святых – самый страшный и мистический праздник года. В эту ночь все вокруг пропитано сильной энергией, что подталкивает многих людей воспользоваться этим и узнать свою судьбу или загадать заветное желание. Но стоит ли поддаваться искушению и гадать в эту ночь? И если гадать, то как? Объясняет amic.ru.

Гадать ли на Хэллоуин?

Считается, что не найти в году более подходящего времени для гадания, чем ночь с 31 октября на 1 ноября. В это время открываются ворота между мирами и стираются временные границы. Поэтому в этот праздник можно заглянуть в будущее, если, конечно, не страшно общаться с призраками или теми существами, что, по преданию, охраняют эти самые границы. Итак, вот несколько вариантов гаданий для самых смелых.

Яблочные гадания

Ловля плавающего яблока

Существует много вариантов гадания с яблоками, ведь Хэллоуин называется еще и "ночью плавающих яблок". Даже одна из забав – вылавливать зубами яблоки из воды – по результату может предсказать состояние материального благополучия на год. У кого получится выловить яблоко зубами – проблем с деньгами не возникнет.

Кожура и будущее

Можно гадать на яблочной кожуре: чем длиннее она будет, тем дольше жить будет гадающий. Срезанная с яблока кожура может намекнуть на то, как будут звать чьего-нибудь суженого или суженую, нужно только напрячь фантазию и увидеть какую-нибудь букву в форме кожуры, брошенной в воду.

Желание на яблоке

С помощью яблока можно загадать желание, нужно лишь подумать о том, что хочется получить, с яблоком в руках, после положить его под подушку и лечь спать, а на утро съесть его.

Карточные гадания

Один из древнейших способов узнать свою судьбу – гадание на картах. Вероятность того, что карты не соврут, особенно велика в Хэллоуин. Существуют различные способы карточных гаданий, можно прибегнуть и к популярным сейчас Таро или к специальным гадальным картам.

Исполнится ли желание?

С помощью карт можно узнать, сбудется ли желание. Нужно взять колоду карт и закрыть глаза, перемешивать карты, думая о своем желании. После вытащить одну карту, не подсматривая. Если масть карты крести, значит, желание исполнится, бубны – придется постараться, чтобы оно исполнилось, черви – вам не нужно то, о чем вы просите, пики – что-то помешает в исполнении желания.

13 карт

Разобраться с прошлым, настоящим и будущим вам поможет гадание на 13 картах. Хоть оно несколько сложнее, но и информативнее. Это гадание можно использовать и на любимого человека, если нужно понять, что у него на душе.

При гадании, когда тасуете колоду, нужно сосредоточиться на человеке, о котором надо узнать. Чем ярче представляете интересующего человека, тем правдивее будет расклад.

Нужно перетасовать колоду и не глядя вытаскивать по очереди 13 карт, раскладывая их слева направо рубашками вниз. Каждая нечетная карта будет отвечать на определенный вопрос:

первая: основное событие, которое волнует прямо сейчас;

третья: причина или препятствие, мешающее принять решение или избавиться от тревоги;

пятая: события, которые произойдут в ближайшем будущем;

седьмая: несет информацию о плюсах, сильных сторонах и талантах, которые можно и нужно использовать для достижения цели или решения проблемы;

девятая: указывает на тех, на чью помощь можно рассчитывать при решении проблемы;

одиннадцатая: негативные факторы, мешающие двигаться вперед.

Расшифровать полученный ответ помогут значения каждой из 36 игральных карт при гадании.

Черви

Шестерка – дорога.

Семерка, восьмерка – встречи, знакомства, разговоры.

Девятка – любовь.

Десятка – планы, надежды.

Валет – проблемы.

Дама – женщина (часто та, кто и задает вопрос, либо возлюбленная при гадании на любимую).

Король – мужчина. Тот, кто задает вопрос, или возлюбленный – при гадании на любимого.

Туз – дом.

Бубны

Шестерка – дорога.

Семерка, восьмерка – разговоры, встречи, знакомства.

Девятка – близкие отношения, любовь без брака.

Десятка – надежды, планы.

Валет – проблемы.

Дама – молодая девушка, подруга, любовница.

Король – молодой человек, друг, любовник.

Туз – письмо, важное известие по работе.

Трефы (крести)

Шестерка – деловая поездка.

Семерка и восьмерка – встречи, переговоры, связанные с работой.

Девятка – близкие отношения, любовь, привязанность.

Десятка – деньги, заработок.

Валет – проблемы, заботы, в том числе материальные.

Дама – зрелая женщина: мать, свекровь, теща, коллега.

Король – взрослый мужчина: отец, свекор, тесть, коллега, босс.

Туз – бизнес, серьезное дело.

Пики

Шестерка – дорога, обычно дальняя – командировка, путешествие.

Семерка – слезы, огорчение, печаль.

Восьмерка – гости, дружеская встреча, вечеринка.

Девятка – болезнь, заболевание.

Десятка – крушение планов и надежд.

Валет – напрасные хлопоты, бесполезные действия.

Дама – злость, ревность, досада.

Король – важный человек, босс, человек, чье мнение важно.

Туз – удар, тяжелое потрясение.

Гадание на вопрос

Если вам срочно нужно узнать ответ на вопрос и на него можно ответь "да" или "нет", то это гадание для вас. Перемешайте колоду, концентрируясь на проблеме. После загадайте одну любую карту и начните выкладывать их перед собой по три штуки в ряд до тех пор, пока не увидите свою карту. Чтобы узнать ответ, необходимо посмотреть на две карты, что лежат рядом с загаданной вами.

Если две карты, расположенные в одном ряду с ней, красной масти, значит, ответ на ваш вопрос "да", а если черной, то "нет". В случае если карты разных цветов, однозначного ответа пока нет – все в ваших руках.

Гадание на любовь

С помощью карт можно узнать чувства, которые испытывает к вам потенциальный партнер. Если вы гадаете на мужчину, то сначала уберите из колоды всех королей и валетов, но оставьте одного на столе. Выберите для этой карты ту масть, что, по вашему мнению, больше всего подходит загаданному человеку.

Если вы гадаете на женщину, то, соответственно, нужно убрать всех дам, кроме одной, что будет олицетворять вашего потенциального партнера. После перемешайте карты, думая об этом человеке. Вытяните пять любых карт и перетасуйте их, после чего уберите одну. Делайте так до тех пор, пока не останется одна карта. Затем переверните ее и расшифруйте значение.

Шестерка говорит о том, что ваши отношения продлятся недолго.

Семерка указывает на то, что партнер решительно намерен построить с вами крепкие отношения.

Восьмерка предвещает скорый серьезный разговор.

Девятка сигнализирует о сильных и искренних чувствах человека.

Десятка говорит о том, что партнер относится к вам как к другу.

Валет, дама или король указывают на соперника (соперницу).

Туз говорит, что этот человек невероятно влюблен в вас.

Тлеющая бумага

Бумага и тени

Четко формулируем интересующий вопрос в голове. Берем большой лист газетной бумаги, сминаем его в плотный комок, кладем на блюдце и поджигаем. Подносим блюдце к стене, на которой будет видно отражение горящей бумаги.

Желательно, чтобы стена освещалась лунным светом. Дождемся, пока погаснет огонь и бумага начнет просто тлеть. Теперь создаем с помощью свечи тень и смотрим, как она двигается на стене, что напоминает, смысл сможет понять только сам гадающий.

Бумажный пепел

То, что происходит с пеплом после полного сгорания бумаги, поможет узнать о событиях, что ожидают вас в будущем. Чтобы узнать, как сложится личная жизнь человека, нужно:

зажечь восковую свечу;

написать на листе имя, чью судьбу нужно узнать;

положить лист в миску и поджечь от свечи;

когда бумага полностью сгорит, вынесите тарелку с пеплом на улицу.

Если пепел разлетается в разные стороны и кружится над тарелкой, на которой была сожжена бумага, то человек будет окружен людьми и вниманием, особенно представителей противоположного пола. У такого человека будет множество романов, влюбленностей и любовных разочарований.

Если пепел от сожженной бумаги взвился вверх – личная жизнь будет простой и скромной, но рядом будет преданный и верный человек, который станет поддержкой и опорой на всю жизнь. Человека ждет большая взаимная любовь и крепкие семейные отношения. А если пепел остался лежать в миске, то в ближайшее время он будет одинок, но это не навсегда.

Бумажный пепел в полночь

На собственную судьбу в ближайшем будущем можно гадать и иначе. Для этого нужно взять два листа бумаги, один из которых сжечь в глиняной миске и получившийся пепел измельчить. Как только наступит полночь, нужно резко перевернуть миску с пеплом над вторым листом. Расшифровка делается по расположению пепла на листе. Если пепел образовал:

единый холм – судьба будет трудной, предстоит борьба с личными принципами;

несколько обособленных насыпей – предстоят сложности с важным выбором, также в судьбе будет не один любовный роман;

толстый и равномерный слой – судьба сложится без особых жизненных проблем, а партнер будет хранить верность, относиться с любовью и пониманием;

равномерно рассыпался по всему листу тонким слоем – судьба приготовила вам долгий путь к цели, но ваш партнер будет любящим и щедрым.

Предсказания по книгам и подслушанным фразам

Это забавный тип гадания, которому зачастую не стоит верить. Возьмите любую книгу со своей полки и загадайте что-нибудь, например "что ждет меня завтра". Потом вы загадываете номер страницы и строку, которая и будет ответом на ваш вопрос.

Есть и такой вариант: в полночь подойдите к любому окну, в котором горит свет, и прислушайтесь, о чем там говорят люди. Первая фраза, которую вы услышите, – ваше предсказание на будущее.