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Гадюки проснулись в Новосибирской области

Змею сняли на видео в поселке Сузун

22 апреля 2024, 15:35, ИА Амител

Черная гадюка / Фото: pxhere.com
Черная гадюка / Фото: pxhere.com

В Новосибирской области уже проснулись черные гадюки, пишет Mash Siberia.

Накануне вышедшую из спячки змею заметил житель поселка Сузун, расположенного в считанных километрах от Алтайского края.

Важно знать, что при встрече с гадюкой нужно сохранять спокойствие и держаться от нее на безопасном расстоянии — как минимум в полутора метров. Не надо также пытаться поймать или подразнить ее.

При походах на природу лучше надевать закрытую штаны и обувь. Кроме того, можно использовать палку для осмотра травы перед собой.

Новосибирская область дикие животные

Комментарии 6

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Элен без ребят

16:53:13 22-04-2024

плюс одна фобия :/

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Юс

18:35:07 22-04-2024

Думаете, доползет до Алтайского края?

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Элен без ребят

19:01:16 22-04-2024

Юс (18:35:07 22-04-2024) Думаете, доползет до Алтайского края?... всенепременнейше, но даже думать об этом не хочу.

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Юс

21:03:35 22-04-2024

Элен без ребят (19:01:16 22-04-2024) всенепременнейше, но даже думать об этом не хочу. ... Жуть!!!

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Гость

09:43:40 23-04-2024

Кто вам дал фото моей экс супруги?

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Юс

17:03:38 23-04-2024

Гость (09:43:40 23-04-2024) Кто вам дал фото моей экс супруги?... Симпатичная!

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