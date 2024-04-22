Гадюки проснулись в Новосибирской области
Змею сняли на видео в поселке Сузун
22 апреля 2024, 15:35, ИА Амител
Черная гадюка / Фото: pxhere.com
В Новосибирской области уже проснулись черные гадюки, пишет Mash Siberia.
Накануне вышедшую из спячки змею заметил житель поселка Сузун, расположенного в считанных километрах от Алтайского края.
Важно знать, что при встрече с гадюкой нужно сохранять спокойствие и держаться от нее на безопасном расстоянии — как минимум в полутора метров. Не надо также пытаться поймать или подразнить ее.
При походах на природу лучше надевать закрытую штаны и обувь. Кроме того, можно использовать палку для осмотра травы перед собой.
16:53:13 22-04-2024
плюс одна фобия :/
18:35:07 22-04-2024
Думаете, доползет до Алтайского края?
19:01:16 22-04-2024
Юс (18:35:07 22-04-2024) Думаете, доползет до Алтайского края?... всенепременнейше, но даже думать об этом не хочу.
21:03:35 22-04-2024
Элен без ребят (19:01:16 22-04-2024) всенепременнейше, но даже думать об этом не хочу. ... Жуть!!!
09:43:40 23-04-2024
Кто вам дал фото моей экс супруги?
17:03:38 23-04-2024
Гость (09:43:40 23-04-2024) Кто вам дал фото моей экс супруги?... Симпатичная!