Гадюки проснулись в Новосибирской области

Змею сняли на видео в поселке Сузун

22 апреля 2024, 15:35, ИА Амител

Черная гадюка / Фото: pxhere.com

В Новосибирской области уже проснулись черные гадюки, пишет Mash Siberia.

Накануне вышедшую из спячки змею заметил житель поселка Сузун, расположенного в считанных километрах от Алтайского края.

Важно знать, что при встрече с гадюкой нужно сохранять спокойствие и держаться от нее на безопасном расстоянии — как минимум в полутора метров. Не надо также пытаться поймать или подразнить ее.

При походах на природу лучше надевать закрытую штаны и обувь. Кроме того, можно использовать палку для осмотра травы перед собой.