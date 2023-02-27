Гагариной в Барнауле на концерте подарили гуся

Артистка поблагодарила фанатов за "душевные" подарки

27 февраля 2023, 07:45, ИА Амител

В воскресенье, 26 февраля, в барнаульской "Титов-Арене" выступила звезда российской эстрады Полина Гагарина. После концерта знаменитость опубликовала в соцсети снимок, в котором похвасталась подарками от поклонников.

Так, помимо пышных букетов, артистке вручили плюшевого гуся.

"Спасибо, Барнаул. Это было так душевно", – написала Гагарина.

Фото: страница Полины Гагариной в соцсети

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