ГАИ назвала причину массового ДТП в Рязанской области

Трое несовершеннолетних находятся в больнице

18 июня 2024, 17:55, ИА Амител

ДТП в Рязанской области / Фото: t.me/prokrzn

Причиной массовой аварии в Рязанской области, в которой погибли восемь человек, стал выезд автобуса на полосу встречного движения. Как сообщает телеканал "360", об этом заявили в региональной Госавтоинспекции.

Напомним, что авария произошла в Шиловском районе на трассе М5 "Урал". Кроме автобуса в ДТП приняли участие Land Rover и два грузовика.

"Обстоятельством ДТП явился выезд на полосу встречного движения автобуса "Газель", – уточнил заместитель начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Рязанской области Сергей Москвин.

Госпитализация потребовалась 13 людям. Среди них есть трое несовершеннолетних.