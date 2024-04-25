Галкин* подал в суд за отказ исключить его из реестра иноагентов

В мае прошлого года он уже пытался снять статус, однако и первая инстанция, и апелляционная отклонили его просьбу

25 апреля 2024, 17:24, ИА Амител

Иноагент Максим Галкин* / YouTube-канал "Голос"

Юморист Максим Галкин* подал кассационную жалобу в суд из-за отказа исключить его из реестра иноагентов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на карточку дела.

Галкин* подал жалобу 24 апреля. Ответчиком по делу выступает Министерство юстиции. В мае прошлого года он уже пытался снять статус, однако и первая инстанция, и апелляционная отклонили его просьбу.

Напомним, что Галкин находится в реестре иноагентов с сентября 2022 года. В обосновании Минюст указывал, что шоумен получал финансирование от Украины при "осуществлении политической деятельности". Сам артист регулярно критиковал действия России на Украине, а также направлял выручку с концерта на поддержку украинских беженцев.

* Внесен в реестр иностранных агентов