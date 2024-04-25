Галкин* подал в суд за отказ исключить его из реестра иноагентов
В мае прошлого года он уже пытался снять статус, однако и первая инстанция, и апелляционная отклонили его просьбу
25 апреля 2024, 17:24, ИА Амител
Юморист Максим Галкин* подал кассационную жалобу в суд из-за отказа исключить его из реестра иноагентов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на карточку дела.
Галкин* подал жалобу 24 апреля. Ответчиком по делу выступает Министерство юстиции. В мае прошлого года он уже пытался снять статус, однако и первая инстанция, и апелляционная отклонили его просьбу.
Напомним, что Галкин находится в реестре иноагентов с сентября 2022 года. В обосновании Минюст указывал, что шоумен получал финансирование от Украины при "осуществлении политической деятельности". Сам артист регулярно критиковал действия России на Украине, а также направлял выручку с концерта на поддержку украинских беженцев.
* Внесен в реестр иностранных агентов
19:18:31 25-04-2024
А что, как то статус иноагента мешает "счастливой" жизни Галкина?
22:08:15 25-04-2024
Гость (19:18:31 25-04-2024) А что, как то статус иноагента мешает "счастливой" жизни Га... От этого статуса у него не стоит на бабку.
22:14:11 25-04-2024
Гость (19:18:31 25-04-2024) А что, как то статус иноагента мешает "счастливой" жизни Га... Домой хоцца, однако. Ностальгия... и зАмок.
09:03:40 26-04-2024
Гость (22:14:11 25-04-2024) Домой хоцца, однако. Ностальгия... и зАмок.... Статус иноагента не мешает возвращению
09:00:44 26-04-2024
Многие уже думали, что у него не статус иноагента, а статус подозреваемого или даже обвиняемого
09:15:26 26-04-2024
Многие обладатели "ионоагента", считаю этот титул с нобелевским и даже выпрашивают за большие деньги. После смены режима, они мечтают быть "героями"
09:58:21 26-04-2024
Гость (09:15:26 26-04-2024) Многие обладатели "ионоагента", считаю этот титул с нобелев... Интересно, правда, что статус иноагента некоторым его обладателям почему-то не нравится. Ведь он ничем не мешает, просто все знают за кого ты. Ну так еще же неизвестно чем закончится. Может этот статус потом будет типа медали. Получается они не верят, что так закончится. Кто верит, наоборот гордится
09:36:37 26-04-2024
Посадите уже этого петуха, пусть на хате его отпетушат как положено
09:49:28 26-04-2024
Гость (09:36:37 26-04-2024) Посадите уже этого петуха, пусть на хате его отпетушат как п... Гость, по блатному ботаешь? Давно откинулся?
12:08:11 26-04-2024
Гость (09:49:28 26-04-2024) Гость, по блатному ботаешь? Давно откинулся?... А ты кто такой будешь, чтобы я перед тобой ответ держал? за алкина впрягаться пришел?
12:30:44 26-04-2024
А ведь это "подопечный" Михаила Задорнова, хорошо что ему не суждено увидеть его.