Галкин* показал, как сейчас выглядит Пугачева
На фото 74-летняя певица сидит в кресле и пользуется смартфоном
16 февраля 2024, 07:45, ИА Амител
Максим Галкин* опубликовал в запрещенной соцсети новое фото супруги Аллы Пугачевой.
На снимке 74-летняя певица сидит в кресле в белой кофте и голубых джинсах и держит в руках смартфон. "Звонок другу", – подписал фотографию Галкин*.
После начала СВО Пугачева с мужем и детьми уехала из России. Семья проживала в Израиле, но после начала боевых действий перебралась на Кипр.
* Признан в РФ иностранным агентом
07:56:01 16-02-2024
не только смартфон. еще и курит.... видимо нервишки шалят. как скатилась из мадонны в шваль никому не нужную. наверное в убыток живет, благодаря запасам.
08:00:45 16-02-2024
Гость (07:56:01 16-02-2024) не только смартфон. еще и курит.... видимо нервишки шалят. к... Выражайтесь культурно, пожалуйста!
08:23:55 16-02-2024
Гость (08:00:45 16-02-2024) Выражайтесь культурно, пожалуйста!... А то что? Про шваль только в таком тоне и нужно.
09:13:30 16-02-2024
Гость (08:23:55 16-02-2024) А то что? Про шваль только в таком тоне и нужно.... Когда человек что-то говорит, это характеризует только его самого. А всё то о чем он говорит, люди и без его слов способны оценить.
13:56:48 16-02-2024
Гость (08:23:55 16-02-2024) А то что? Про шваль только в таком тоне и нужно.... Шваль она и есть шваль, кипрская подзаборная.
09:03:59 16-02-2024
Гость (08:00:45 16-02-2024) Выражайтесь культурно, пожалуйста!... вы предлагаете не называть вещи своими именами?
09:27:34 16-02-2024
Элен без ребят (09:03:59 16-02-2024) вы предлагаете не называть вещи своими именами? ... Своё имя сначала назовите
10:07:46 16-02-2024
Гость (09:27:34 16-02-2024) Своё имя сначала назовите... Меня зовут Константин, а пугачева шалашовка без родины и флага. Сначала предала Россию, а потом и Израиль. Место ее на помойке вместе с извращенцем галкиным, который младше ее дочери.
10:31:13 16-02-2024
Гость (10:07:46 16-02-2024) Меня зовут Константин, а пугачева шалашовка без родины и фла... А вы, патриотичный вы наш, почему не на сво?
10:40:38 16-02-2024
Гость (10:31:13 16-02-2024) А вы, патриотичный вы наш, почему не на сво?... А тебе почем это знать?
11:30:02 16-02-2024
Гость (10:07:46 16-02-2024) Меня зовут Константин, а пугачева шалашовка без родины и фла... Мужина сплетник, это хуже чем шалошовка.
12:26:25 16-02-2024
Гость (11:30:02 16-02-2024) Мужина сплетник, это хуже чем шалошовка.... Точно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13:59:05 16-02-2024
Гость (11:30:02 16-02-2024) Мужина сплетник, это хуже чем шалошовка.... С чего ты решила, что он сплетник? Оттого, что мерзкую пугачиху не облизывает, как ты?
11:11:14 16-02-2024
Гость (09:27:34 16-02-2024) Своё имя сначала назовите... я- Елена, а ваше имя позвольте узнать?
11:32:21 16-02-2024
Элен без ребят (11:11:14 16-02-2024) я- Елена, а ваше имя позвольте узнать? ... а он Максимка Алкин
12:15:57 16-02-2024
Гость (07:56:01 16-02-2024) не только смартфон. еще и курит.... видимо нервишки шалят. к... Говорите о ней,а думаете о себе.
10:32:45 16-02-2024
уважение к человеку, которая всю жизнь радовала людей и работала на них.
10:38:03 16-02-2024
александр (10:32:45 16-02-2024) уважение к человеку, которая всю жизнь радовала людей и рабо... Никогда она на людей не работала, только свое непомерное эго и низменные страстишки.
10:36:41 16-02-2024
Для этой фоты Пугачишку 3 дня гримировали.
10:37:49 16-02-2024
Хорошо выглядит. Рады за нее. Здоровье и долгих лет жизни.
10:50:44 16-02-2024
А какие мужья у Пугачевой были, больше всех ей подходил пучеглазый Филипп Педросович. У него мать еврейка, отец армян. С чего решили, что он болгарин?
14:53:23 17-02-2024
Гость (10:50:44 16-02-2024) А какие мужья у Пугачевой были, больше всех ей подходил пуче... Потому-что так сказала Салтыкова.
11:31:11 16-02-2024
Ну вот и Максимка Алкин за бабулю оппу надрывает.
12:18:14 16-02-2024
Завистлив наш народ и обозлен. Раньше слушали ее из всех мафонов, на концерты ходили, хлопали, а теперь она плохая. В каком месте она вам дорогу перешла?
12:26:51 16-02-2024
Гость (12:18:14 16-02-2024) Завистлив наш народ и обозлен. Раньше слушали ее из всех маф... Согласен с Вами!
12:39:44 16-02-2024
Гость (12:18:14 16-02-2024) Завистлив наш народ и обозлен. Раньше слушали ее из всех маф... Народ привык подтявкивать в тональности злободневных лозунгов.
13:35:13 16-02-2024
Гость (12:18:14 16-02-2024) Завистлив наш народ и обозлен. Раньше слушали ее из всех маф... Народ злой и завистлив к чужим успехам
14:06:01 16-02-2024
Гость (12:18:14 16-02-2024) Завистлив наш народ и обозлен. Раньше слушали ее из всех маф... Раньше это в 70-е? Да, были тупые курицы, но не все. Я например в 70-е больше Высоцкого слушал, чем эту марамойку. Да и Валерий Ободзинский лучше пел, и Людмила Сенчина, многие. Пугачиха запомнилась наглостью и скандальностью.
14:16:35 16-02-2024
Гость (14:06:01 16-02-2024) Раньше это в 70-е? Да, были тупые курицы, но не все. Я напри... А жена у тебя была тупая курица, или Высоцкого слушала?
14:44:59 16-02-2024
Гость (14:16:35 16-02-2024) А жена у тебя была тупая курица, или Высоцкого слушала?... Открою тебе секрет, не все бабы Пугачеву любили, также как и Ласковый май или Колю Баскова. А вот Высоцкого все женщины любили, силу мужскую в его песнях находили.
15:33:43 16-02-2024
Гость (14:44:59 16-02-2024) Открою тебе секрет, не все бабы Пугачеву любили, также как и... Ну ясно, в чем секрет Константина. Шваль, шалашовка, тупая курица, помойка, извращенцы геи - вот риторика человека уважающего поэзию Высоцкого.
16:09:27 16-02-2024
Гость (14:44:59 16-02-2024) Открою тебе секрет, не все бабы Пугачеву любили, также как и... Высоцкий о себе говорил так - Горлопан я...
20:31:50 17-02-2024
Гость (12:18:14 16-02-2024) Завистлив наш народ и обозлен. Раньше слушали ее из всех маф... Как раз тогда, когда обозвала этот народ последними словами и бросила свою страну в тяжелое время. Такая аполитичная стала! А когда-то была в предвыборной команде Путина .
14:08:31 16-02-2024
Пугалкиным на Кипре скучно, залезли вдвоем на Амик и хвалят сами себя, минусы ставят людям.
14:09:00 16-02-2024
Галкин гей на передержке