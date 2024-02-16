Галкин* показал, как сейчас выглядит Пугачева

На фото 74-летняя певица сидит в кресле и пользуется смартфоном

16 февраля 2024, 07:45, ИА Амител

Алла Пугачева / Фото со страницы Максима Галкина* в соцсети

Максим Галкин* опубликовал в запрещенной соцсети новое фото супруги Аллы Пугачевой.

На снимке 74-летняя певица сидит в кресле в белой кофте и голубых джинсах и держит в руках смартфон. "Звонок другу", – подписал фотографию Галкин*.

После начала СВО Пугачева с мужем и детьми уехала из России. Семья проживала в Израиле, но после начала боевых действий перебралась на Кипр.

* Признан в РФ иностранным агентом