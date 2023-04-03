Галустян заявил, что получил армянское гражданство
Он отметил, что "пошёл самым честным и правильным путём"
03 апреля 2023, 21:52, ИА Амител
Фото: ТНТ
Актёр Михаил Галустян заявил, что получил гражданство Армении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью артиста изданию News.am.
По его словам, "справедливость восторжествовала" и он наконец-то получил паспорт.
"Я пошёл самым честным и правильным путём, подал честно документы и вот наконец-то получил", – сказал он на презентации проекта жилого комплекса Parajanov Club House в Ереване.
Напомним, что сейчас в Армении разрешено двойное гражданство. Кроме того, этнические армяне могут получить паспорт по упрощённой процедуре.
22:43:48 03-04-2023
Ну теперь пусть валит и организует на исторической родине какую-нибудь "блевотину " под названием, на подобие того , что изрыгал в РОССИИ -"НАША АРМЯШКА"!))
22:53:12 03-04-2023
Всё честно:деньги заработанные в России и хранящиеся на зарубежных счетах теперь его Запад не грабанёт так как он гражданин Армении.И это к тому же это ещё и высокая справедливость...
23:36:35 03-04-2023
И также евреи прибалты среднеазиаты и другие живущие за счет русских и России, но нежелающих исполнять гражданский долг перед Россией. Это фигню пора прекращать или гражданин России или гражданин государства своего этноса. Тогда не должны распространяться не право на пенсию, работу, медобеспечение ничего того что положено гражданам России и больше ни кому. Предал Россию сменил гражданство на другое туда и едь.
10:15:47 04-04-2023
Армянин получил армянское гражданство. И в чем фикус? Где событие?