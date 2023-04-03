Галустян заявил, что получил армянское гражданство

Он отметил, что "пошёл самым честным и правильным путём"

03 апреля 2023, 21:52, ИА Амител

Фото: ТНТ

Актёр Михаил Галустян заявил, что получил гражданство Армении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью артиста изданию News.am.

По его словам, "справедливость восторжествовала" и он наконец-то получил паспорт.

"Я пошёл самым честным и правильным путём, подал честно документы и вот наконец-то получил", – сказал он на презентации проекта жилого комплекса Parajanov Club House в Ереване.

Напомним, что сейчас в Армении разрешено двойное гражданство. Кроме того, этнические армяне могут получить паспорт по упрощённой процедуре.