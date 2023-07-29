Гарик Сукачев попал в больницу
Причину госпитализации пока не сообщают
29 июля 2023, 16:00, ИА Амител
Фото: vk.com/garik_sukachev
Рок-музыканта Гарика Сукачева госпитализировали из-за ухудшения здоровья.
Как сообщили на странице исполнителя в ВК, в связи с произошедшим предстоящий концерт рокера в Карелии пройдет в формате "Народное караоке".
Причину госпитализации 63-летнего артиста пока не уточняют.
16:36:51 29-07-2023
Гарик, держись все будет хорошо
17:31:02 29-07-2023
Я тоже попадал в больницу
19:24:25 29-07-2023
Старость ?
19:47:23 29-07-2023
Здоровья
22:19:35 29-07-2023
Тёзка выздоравливай! Три к носу - всё пройдёт!
08:47:55 30-07-2023
Больной Сукачёв прочитал комментарии на АМИКе и пошёл на поправку. (Легче стало деду, реже стал дышать.)
16:16:07 30-07-2023
А в чём новость?