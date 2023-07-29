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Гарик Сукачев попал в больницу

Причину госпитализации пока не сообщают

29 июля 2023, 16:00, ИА Амител

Фото: vk.com/garik_sukachev
Фото: vk.com/garik_sukachev

Рок-музыканта Гарика Сукачева госпитализировали из-за ухудшения здоровья.

Как сообщили на странице исполнителя в ВК, в связи с произошедшим предстоящий концерт рокера в Карелии пройдет в формате "Народное караоке".

Причину госпитализации 63-летнего артиста пока не уточняют.

культура Артист

Комментарии 7

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Андрей

16:36:51 29-07-2023

Гарик, держись все будет хорошо

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Гость

17:31:02 29-07-2023

Я тоже попадал в больницу

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Гость

19:24:25 29-07-2023

Старость ?

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Код

19:47:23 29-07-2023

Здоровья

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Игорь Иванович

22:19:35 29-07-2023

Тёзка выздоравливай! Три к носу - всё пройдёт!

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Гость

08:47:55 30-07-2023

Больной Сукачёв прочитал комментарии на АМИКе и пошёл на поправку. (Легче стало деду, реже стал дышать.)

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Гость

16:16:07 30-07-2023

А в чём новость?

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