Гарик Сукачев попал в больницу

Причину госпитализации пока не сообщают

29 июля 2023, 16:00, ИА Амител

Фото: vk.com/garik_sukachev

Рок-музыканта Гарика Сукачева госпитализировали из-за ухудшения здоровья.

Как сообщили на странице исполнителя в ВК, в связи с произошедшим предстоящий концерт рокера в Карелии пройдет в формате "Народное караоке".

Причину госпитализации 63-летнего артиста пока не уточняют.