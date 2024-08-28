Гаспачо и кактус. В барнаульском ресторане El Sol появились вкусные новинки

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28 августа 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8Jvxaq

Муссовое пирожное / Фото: ресторан El Sol

Популярный барнаульский ресторан мексиканской кухни El Sol* обновил меню, добавив в него яркие и аппетитные блюда, которые непременно порадуют любителей вкусной и экзотической кухни.

Среди новинок – несколько видов тако, оригинальные супы, сочные ребрышки барбекю и аппетитный стейк тунца. Поклонники сладкого найдут в меню необычное муссовое пирожное с конфи из смородины, оформленное в виде кактуса – символа Мексики.

"Стейк тунца, например, обжаривают в специях и подают с сальсой из манго и авокадо. Блюдо дополняют салатом из свежего шпината, редиса и томатов черри. Получается очень сытно и вкусно", – говорят в El Sol. Муссовое пирожное с конфи из смородины в виде кактуса – не просто десерт, а настоящее произведение искусства. "Мексиканцы уделяют особое внимание этому растению, употребляют его в пищу, и даже на флаге Мексики есть изображение кактуса. Поэтому мы создали десерт в виде одного из важных мексиканских символов", – уточняют в ресторане.

Так же в карту бара добавили новые вкусные напитки.

Блюда и интерьер ресторана El Sol / Фото предоставлены заведением

Забронировать столик можно по номеру 58-01-53.

Ресторан мексиканской кухни El Sol

Адрес: Барнаул, ул. Энтузиастов, 51

График работы: ежедневно с 11:00 до 23:00

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* El Sol ("Эль Сол")

ООО "Эль Сол"