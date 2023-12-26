Гастрономическое путешествие: в меню ресторана "Ипонкин" появились новинки от шефа

Барнаульцы насладятся вкусной итальянской и римской пиццей

26 декабря 2023, 10:00, ИА Амител erid: LjN8K6kok

Пицца / Фото: ресторан "Ипонкин"

Вот бы кто-нибудь изобрел телепорт. Было бы так удобно ­– раз, и вы уже в любой точке мира, любуетесь местными красотами и пробуете интересные блюда разных народов. Хотя чтобы окунуться в мир вкусового разнообразия, вовсе не нужен телепорт – достаточно посетить "Ипонкин". Это не просто ресторан, а дверь в мир мультикультурной кухни, где европейские кулинарные традиции прекрасно сочетаются с азиатскими, создавая изысканное гастрономическое путешествие. Теперь, не вставая из-за стола, можно отправиться и в Древний Рим, и Италию: в меню ресторана появились новинки от шефа – римская и итальянская пиццы.

Новые кулинарные горизонты

Попробовать вкусные новинки можно уже сейчас. С одной стороны, римская пицца: идеальный баланс между тестом и ароматным сыром, дополненный тонкими нотками трав и оливкового масла и вкусными начинками. Каждый кусочек буквально тает во рту, оставляя приятное послевкусие.

С другой ­– итальянская пицца, которая привлекает своей легкостью и изысканностью. Тонкое тесто, свежие морепродукты или колбаски, пикантный соус ­– все это создает неповторимый ансамбль вкуса, который поднимет настроение.

Пицца / Фото: ресторан "Ипонкин"

Место душевных встреч и праздников

Барнаульцы любят "Ипонкин". Здесь с удовольствием проводят время влюбленные пары, дружные компании и большие семьи. В ресторане отмечают праздники и дни рождения, проводят встречи и деловые беседы.

"Мы стараемся держать планку и гордимся тем, что наши гости выбирают "Ипонкин" для бизнес-встреч, свиданий и праздников, ланчей и быстрых кофе-брейков. Заглядывайте в гости, пробуйте новинки, подарим вам хорошее настроение при помощи вкуса", – говорят в ресторане.

Здесь есть игровая комната для самых маленьких гостей, которая сделает отдых родителей комфортным, а разнообразное меню позволит каждому найти блюдо по душе.

Некоторые блюда из меню / Фото: ресторан "Ипонкин"

Кстати, не забудьте подписаться на телеграм-канал ресторана, где можно познакомиться с другими шедеврами меню, а также узнать о скидках и акциях.

Ресторан "Ипонкин"

Адрес: Барнаул, ул. А. Петрова, 219б (ТРЦ "Огни")

Тел.: +7 (3852) 282-665

Пр. Ленина, 56.

Тел: +7 (3852) 666-773

Телеграм-бот: @Iponkin_bot

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