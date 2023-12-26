Гастрономическое путешествие: в меню ресторана "Ипонкин" появились новинки от шефа
Барнаульцы насладятся вкусной итальянской и римской пиццей
26 декабря 2023, 10:00, ИА Амител erid: LjN8K6kok
Вот бы кто-нибудь изобрел телепорт. Было бы так удобно – раз, и вы уже в любой точке мира, любуетесь местными красотами и пробуете интересные блюда разных народов. Хотя чтобы окунуться в мир вкусового разнообразия, вовсе не нужен телепорт – достаточно посетить "Ипонкин". Это не просто ресторан, а дверь в мир мультикультурной кухни, где европейские кулинарные традиции прекрасно сочетаются с азиатскими, создавая изысканное гастрономическое путешествие. Теперь, не вставая из-за стола, можно отправиться и в Древний Рим, и Италию: в меню ресторана появились новинки от шефа – римская и итальянская пиццы.
Новые кулинарные горизонты
Попробовать вкусные новинки можно уже сейчас. С одной стороны, римская пицца: идеальный баланс между тестом и ароматным сыром, дополненный тонкими нотками трав и оливкового масла и вкусными начинками. Каждый кусочек буквально тает во рту, оставляя приятное послевкусие.
С другой – итальянская пицца, которая привлекает своей легкостью и изысканностью. Тонкое тесто, свежие морепродукты или колбаски, пикантный соус – все это создает неповторимый ансамбль вкуса, который поднимет настроение.
Место душевных встреч и праздников
Барнаульцы любят "Ипонкин". Здесь с удовольствием проводят время влюбленные пары, дружные компании и большие семьи. В ресторане отмечают праздники и дни рождения, проводят встречи и деловые беседы.
"Мы стараемся держать планку и гордимся тем, что наши гости выбирают "Ипонкин" для бизнес-встреч, свиданий и праздников, ланчей и быстрых кофе-брейков. Заглядывайте в гости, пробуйте новинки, подарим вам хорошее настроение при помощи вкуса", – говорят в ресторане.
Здесь есть игровая комната для самых маленьких гостей, которая сделает отдых родителей комфортным, а разнообразное меню позволит каждому найти блюдо по душе.
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Ресторан "Ипонкин"
Адрес: Барнаул, ул. А. Петрова, 219б (ТРЦ "Огни")
Тел.: +7 (3852) 282-665
Пр. Ленина, 56.
Тел: +7 (3852) 666-773
Телеграм-бот: @Iponkin_bot
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СайтООО "Хоккайдо"
14:16:43 26-12-2023
Типа римская - не итальянская.... Географы плачут...
16:35:22 26-12-2023
Нуууу, хорошо, что что-то новое внедряют, однако кухня давно страдает, проверено 100%. С каждым разом всё хуже и хуже.