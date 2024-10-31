По последним данным, при взрыве пострадало девять человек

31 октября 2024, 13:32, ИА Амител

Дом в Черкесске / Фото: кадр из видео МЧС

В многоквартирном доме Черкесска взорвался газ. Два человека погибли, девять – пострадали, сообщает ТАСС.

Из-за взрыва газа в пятиэтажке разрушились два верхних этажа. Спасатели эвакуировали около 50 человек.

Согласно последним данным, число пострадавших увеличилось до девяти человек. Известно, что четверых доставили в больницу.

Для жильцов организовали пункт временного размещения.

Последствия происшествия ликвидируют 67 человек, задействовано 22 единицы техники. Оперативные службы сообщают, что предварительной причиной взрыва стала утечка газа. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.