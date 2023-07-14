"Газель" сгорела возле торгового центра в Барнауле
На месте работали пожарные
14 июля 2023, 10:35, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле утром 14 июля сгорела "Газель" на улице Попова.
Как рассказали в телеграм-канале "Инцидент Барнаул", все произошло около ТЦ "Бум". На месте ЧП работали пожарные. Очевидцы сообщают о временном перекрытии дороги.
О причинах произошедшего и пострадавших информации нет.
Фото: "Инцидент Барнаул"
10:47:03 14-07-2023
Причины????????????
11:04:41 14-07-2023
Водитель хоть не пострадал?