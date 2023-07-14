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"Газель" сгорела возле торгового центра в Барнауле

На месте работали пожарные

14 июля 2023, 10:35, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле утром 14 июля сгорела "Газель" на улице Попова.

Как рассказали в телеграм-канале "Инцидент Барнаул", все произошло около ТЦ "Бум".  На месте ЧП работали пожарные. Очевидцы сообщают о временном перекрытии дороги.

О причинах произошедшего и пострадавших информации нет.

Пожары

Комментарии 2

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Гость

10:47:03 14-07-2023

Причины????????????

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Ирина

11:04:41 14-07-2023

Водитель хоть не пострадал?

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