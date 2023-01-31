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Газманову из бюджета дали 17 миллионов рублей на патриотические песни

Каталог композиций уже сформировали

31 января 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: vk.com/olegmgazmanov
Фото: vk.com/olegmgazmanov

Певец Олег Газманов получил 17 миллионов рублей из бюджета на проект патриотической песни "Родники", сообщает телеграм-канал издания "Подъём".

Деньги выделил Президентский фонд культурных инициатив. Основная цель проекта – провести конкурс, который станет "новой патриотической волной". По его итогам планируют гала-концерт в Ставрополье.

Каталог песен уже сформировали. В топе этой недели оказалась "Баллада про пацанов, ставших бойцами Российской армии".

Ранее Газманов предложил песню, которая, по его мнению, может стать гимном 30 сентября – в этот день в состав РФ вошли четыре новых региона.

 

 

 

Комментарии 25

  • Что?????Деть то некуда больше....
    31 января, Гость   Ответить
  • решил стать вторым Кобзоном. поближе к Кремлю. а голосишка как у козлика блеющего. конъюктурщик он обыкновенный. и Маршал туда же лезет.
    31 января, Гость   Ответить
  • Сначала мы жили бедно. А потом нас обокрали...
    31 января, Гость   Ответить
  • Злыдни, Вы. Пожалели денег. Только интересно - они ему надо? У него так их есть.
    31 января, Гость   Ответить
  • Скинемся на квадрокоптеры или детям тяжело больным?
    31 января, Гость   Ответить
  • А как же бесплатные концерты, разговоры о главном...
    31 января, Гость   Ответить
  • Взять 17 миллионов за песни о Родине - очень патриотично конечно. Это ещё хорошо, что у нас в стране других проблем нет. А то народ вообще не понял бы
    31 января, Гость   Ответить
  • Я так думал, что об этом молчать надо. Чтобы население подумало - во, какой патриотичный чувак! Взял, песен напел бескорыстно, патриотично! Не, не так?
    31 января, Гость   Ответить
  • На эти деньги можно было бы ребятишек вылечить...
    31 января, Гость   Ответить
  • Вы статью хоть читали? Или просто заголовок откомментировали?
    31 января, Гость   Ответить
  • Вы статью хоть читали? -- Нет, не читали, а надо было? Заголовок не отражает теперь сути статьи, противоположный смысл имеет? Так теперь принято?
    31 января, Гость   Ответить
  • Отлично!
    31 января, Гость   Ответить
  • Заголовок не отражает теперь сути статьи, противоположный смысл имеет? Так теперь принято Увы, но это так. Деньги выделили не лично на его песни, а на проведение, конкурса, концертов и т.д. не спорю деньги огромные, но заголовок не отражает сути статьи.
    31 января, Гость   Ответить
  • Может без концертов обойдемся....? а то как то не то время... И хочется надеется, что в такое время ни у кого и мысли не возникнет, что бы тяпнуть кусочек по больше....
    31 января, Гость   Ответить
  • Может без концертов обойдемся.--- почему не то время? от чего еще откажемся ? Свадьбы? Похороны? Роды? Кино? Театр? Радио? огласите весь список
    31 января, Гость   Ответить
  • совсем некуда деть 17 лямов? ну на лечение детей всем миром по рублю собираем. А песни главнее же.
    31 января, Гость   Ответить
  • всем миром по рублю собираем. --------- сколько денег вы перечислили? когда вы их перечислили? кому вы их перечислили?
    31 января, Гость   Ответить
  • Если бы заголовок правильно отразил суть, то разве был бы такой ажиотаж и внимание публики??? Ничего вы не понимаите в журналистике))
    31 января, Гость   Ответить
  • А кто Степном озере хотел крузак купить за 17 лямов за бюджетные деньги? Что с тем эпизодом, замяли, затаились?
    31 января, Гость   Ответить
  • сколько денег вы перечислили? - 7 раз по 85 рублей в этом году детям что по первому каналу собирают. А Вы?
    31 января, Гость   Ответить
  • Потом эти певцы в Дубаях всяких отдыхают, вместе с теми, кто уехал.
    31 января, Гость   Ответить
  • Странно. А на новый год предлагали обойтись без торжеств. А тут 17 мультов на давно сбитого летчика
    31 января, Гость   Ответить
  • Почему-то не роптали, когда деньжищи огроменные перечисляли разным там богомоловым, хаматовым, галкиным и пр. А тут зацепило. Слово "патриотизм" так действует?
    31 января, Гость   Ответить
  • прямо фу
    31 января, Гость   Ответить
  • Патриотизм взлетел. Детям на операции денег нет, старикам помочь -денег нет . Зато на песенки пожалуйста.
    03 февраля, Гость   Ответить
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