Газманову из бюджета дали 17 миллионов рублей на патриотические песни
Каталог композиций уже сформировали
31 января 2023, 09:15, ИА Амител
Фото: vk.com/olegmgazmanov
Певец Олег Газманов получил 17 миллионов рублей из бюджета на проект патриотической песни "Родники", сообщает телеграм-канал издания "Подъём".
Деньги выделил Президентский фонд культурных инициатив. Основная цель проекта – провести конкурс, который станет "новой патриотической волной". По его итогам планируют гала-концерт в Ставрополье.
Каталог песен уже сформировали. В топе этой недели оказалась "Баллада про пацанов, ставших бойцами Российской армии".
Ранее Газманов предложил песню, которая, по его мнению, может стать гимном 30 сентября – в этот день в состав РФ вошли четыре новых региона.
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