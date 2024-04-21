Газон в бийском парке усыпали битым стеклом

Рабочие оставили на траве плафоны, снятые с фонарей

21 апреля 2024, 16:20, ИА Амител

Кадр из видео / "Деловой Бийск"

В бийском парке Победы газон засыпали битым стеклом. Об этом сообщает "Деловой Бийск".

Сейчас в зеленой зоне ведется реконструкция, и рабочие, которые снимали плафоны с уличных фонарей, бросили их на траву.

"Рабочие посчитали правильным сделать именно так. Контролировать их, видимо, было некому. А жаль", – написала местная жительница.

Реконструкцию парка начали после победы в общегородском голосовании по выбору территорий для участия в федеральном проекте "Формирование комфортной городской среды".