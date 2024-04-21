Газон в бийском парке усыпали битым стеклом
Рабочие оставили на траве плафоны, снятые с фонарей
21 апреля 2024, 16:20, ИА Амител
Кадр из видео / "Деловой Бийск"
В бийском парке Победы газон засыпали битым стеклом. Об этом сообщает "Деловой Бийск".
Сейчас в зеленой зоне ведется реконструкция, и рабочие, которые снимали плафоны с уличных фонарей, бросили их на траву.
"Рабочие посчитали правильным сделать именно так. Контролировать их, видимо, было некому. А жаль", – написала местная жительница.
Реконструкцию парка начали после победы в общегородском голосовании по выбору территорий для участия в федеральном проекте "Формирование комфортной городской среды".
17:04:35 21-04-2024
Это плоды капитализма, нас в сов.время воспитывали на совести и ответственности, обёртка от кофеты до сих пор мимо урны рука не поднимается бросить мимо. А патриотизм начинается с малого.
11:12:51 22-04-2024
Роман (17:04:35 21-04-2024) Это плоды капитализма, нас в сов.время воспитывали на совест... Вы тогда по ходу не жили. Стекла во дворах валялось мама не горюй, так как вся тара была стеклянная.
В детском саду нам запрещали заходить за веранды, потому что там была свалка алкашни. На верандах они квасили по вечерам и постоянно ломали лавочки. Воспитание, ну-ну. До сих пор еще от этого не можем отойти.
10:32:01 22-04-2024
зато собаки не смогут испражняться,чисто будет
10:45:26 22-04-2024
гостья (10:32:01 22-04-2024) зато собаки не смогут испражняться,чисто будет... хорошая мысль!
22:34:28 25-04-2024
все правильно и тротуары с детскими площадками пусть засыпят пожалуйста