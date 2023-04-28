Газовики напомнили жителям Алтайского края о необходимости погасить долги

Сделать это нужно до окончания отопительного сезона

28 апреля 2023, 10:05, ИА Амител 4CQwVszH9pSaLJKfKtt

Фото предоставлено пресс-службой "Газпром межрегионгаз Новосибирск"

"Газпром межрегионгаз Новосибирск" уведомляет абонентов Алтайского края о том, что им нужно оплатить долги за газ. Отопительный сезон почти завершился, и теперь поставщик газа намерен усилить работу с должниками.

Тем более что на это есть все законодательные основания. Так, если потребитель не платит свыше двух периодов, то ему могут отключить газ.

За 20 дней до этого ему направят официальное уведомление заказным письмом.

В Алтайском крае 15,3 тыс. абонентов, у которых есть долги за газ от двух и более периодов. По данным на 1 апреля 2023 года общая сумма их просроченной задолженности составляет 71,5 млн рублей.

Из них 14,4 млн рублей задолжали те, кто не платит уже более шести месяцев. Таких абонентов 3,1 тыс. И работа с ними на особом контроле.

"Несмотря на значительный рост задолженности в отопительный период, мы продолжаем предупредительные мероприятия – напоминаем о необходимости своевременной оплаты, направляем уведомления о сформировавшейся задолженности, индивидуально работаем с неплательщиками. В приоритете для компании – разрешение ситуаций с неплатежами без применения ограничительных мер", – отметил генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск" Игорь Домаренко.

ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск"

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