Газовую компанию в Алтайском крае уличили в недобросовестной конкуренции

По данным УФАС, "Алтайкрайгазсервис" на газовых баллонах размещал этикетки с информацией о том, что доверять проведение техобслуживание можно только сотрудникам этой же фирмы. Ее руководитель объяснил, для чего это было нужно

18 февраля 2024, 07:00, ИА Амител

"Алтайкрайгазсервис" получила предупреждение от УФАС / Фото: unsplash.com

Газовую компанию "Алтайкрайгазсервис" уличили в недобросовестной конкуренции, вводя потребителей в заблуждение, рассказала радиостанции "Business FM Барнаул" помощник руководителя регионального УФАС Ирина Селиванова.

По ее информации, на баллонах со сжиженным газом компания размещала этикетки с информацией о том, что "доверять проведение техобслуживание можно только сотрудникам ОАО "Алтайкрайгазсервис", а также рекомендовала "не допускать к своему газовому оборудованию представителей прочих организаций".

Тем самым газовая компания нарушила закон о конкуренции – антимонопольная служба решила, что такие заявления могут принести убытки другим организациям, занимающимся обслуживанием газового оборудования. После предупреждения УФАС компания сняла этикетки с баллонов.

В "Алтайкрайгазсервисе" объяснили призыв не пускать к газовым плитам сотрудников сторонних организаций не стремлением нажиться на людях, а соображениями безопасности: чтобы уберечь людей от мошенников и неквалифицированных специалистов – раз компания подает газ, то она и должна точно знать, что оборудование правильно работает и нет утечек.

По словам руководителя компании Андрея Момота, в действующих нормативных документах указано, что техобслуживание должна проводить та организация, которой принадлежат сети. Однако в то же время газовые плиты может обслуживать вообще любая газораспределительная организация. В этом, по мнению собеседника, заключается риск для людей и для самого "Алтайкрайгазсервиса".

"Мы должны понимать, в каком состоянии находятся газовые приборы, куда мы подаем газ. Многоквартирные дома – однозначно мы. По "баллонке" как-то непонятно. Законодатель не прописал четко, и недобросовестные люди продолжают этим пользоваться. У них нет аварийной диспетчерской службы, она есть только у нас, а по законодательству тот, кто техобслуживание проводит, тот и должен аварийные ситуации устранять. Для нас это не бизнес: мы там практически ничего не зарабатываем, там рентабельность не выше 5%. Работы очень много, затрат много. Для нас это – безопасность. И мы понимаем, что если вдруг, не дай бог, на территории нашего края что-то произойдет – отвечать будем мы", – отметил он.

Именно поэтому, как утверждает Андрей Момот, компания и размещала подобный призыв, который антимонопольщики сочли нарушением. Сейчас газовики борются с недобросовестными обслуживающими организациями с помощью полиции, прокуратуры и жилищной инспекции, а также готовят предложения, чтобы исправить пробел в законе.