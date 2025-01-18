"Газпром" имеет право требовать долг 709 млн долларов за поставки газа Молдавии

По его словам, "Газпром" предлагал Молдавии урегулировать вопрос долга, однако концерн не требовал оплатить долг

18 января 2025, 07:37, ИА Амител

Трубопровод / Фото: unsplash.com / Martin Adams

Исторический долг 709 млн долларов за поставки газа Молдавии отражен в бухгалтерских документах газораспределительного предприятия "Молдовагаз", и "Газпром" имеет полное право требовать его выплаты. Как сообщает ТАСС, об этом заявил исполняющий обязанности председателя правления предприятия Вадим Чебан, говоря о заявлениях руководства Молдавии об отсутствии долга российскому концерну.

"Есть все документы, акты сверок, которые подтверждают историческую задолженность "Молдовагаз" перед "Газпромом" по правому берегу Днестра в сумме 709 млн долларов. Эта задолженность есть в бухгалтерском учете, никто ее не аннулировал. Документы подписываются. "Газпром" имеет полное право требовать выплаты этого долга, тем более что есть решение Московского коммерческого арбитражного суда по общей задолженности "Молдовагаз", – заявил Чебан.

По его словам, "Газпром" предлагал Молдавии урегулировать вопрос долга, однако не требовал оплатить долг. Концерн просил, что было какое-то соглашение по урегулированию, уточнил Чебан.

Он также напомнил, что большая часть долга "Газпрому" образовалась с 2010 по 2014 год, когда у власти в Молдавии была коалиция проевропейских партий Альянс за евроинтеграцию (АЕИ). При этом нынешний президент Молдавии Майя Санду и премьер Дорин Речан, которые заявляют об отсутствии долга "Газпрому", тогда занимали посты министров в правительстве.