НОВОСТИПолитика

"Газпром" имеет право требовать долг 709 млн долларов за поставки газа Молдавии

По его словам, "Газпром" предлагал Молдавии урегулировать вопрос долга, однако концерн не требовал оплатить долг

18 января 2025, 07:37, ИА Амител

Трубопровод / Фото: unsplash.com / Martin Adams
Трубопровод / Фото: unsplash.com / Martin Adams

Исторический долг 709 млн долларов за поставки газа Молдавии отражен в бухгалтерских документах газораспределительного предприятия "Молдовагаз", и "Газпром" имеет полное право требовать его выплаты. Как сообщает ТАСС, об этом заявил исполняющий обязанности председателя правления предприятия Вадим Чебан, говоря о заявлениях руководства Молдавии об отсутствии долга российскому концерну.

"Есть все документы, акты сверок, которые подтверждают историческую задолженность "Молдовагаз" перед "Газпромом" по правому берегу Днестра в сумме 709 млн долларов. Эта задолженность есть в бухгалтерском учете, никто ее не аннулировал. Документы подписываются. "Газпром" имеет полное право требовать выплаты этого долга, тем более что есть решение Московского коммерческого арбитражного суда по общей задолженности "Молдовагаз", – заявил Чебан.

По его словам, "Газпром" предлагал Молдавии урегулировать вопрос долга, однако не требовал оплатить долг. Концерн просил, что было какое-то соглашение по урегулированию, уточнил Чебан.

Он также напомнил, что большая часть долга "Газпрому" образовалась с 2010 по 2014 год, когда у власти в Молдавии была коалиция проевропейских партий Альянс за евроинтеграцию (АЕИ). При этом нынешний президент Молдавии Майя Санду и премьер Дорин Речан, которые заявляют об отсутствии долга "Газпрому", тогда занимали посты министров в правительстве.

Политика

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

08:36:49 18-01-2025

А если публиковать новость полностью, то Чебан так же сказал, что правительство Молдавии не имеет отношение к долгу.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Михаил

09:34:41 18-01-2025

Это цыгане-хрен с них че получишь. Это своих ободрать как за здрасьте...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Барнаульский

17:16:25 18-01-2025

Президент наш объясняя такие огромные официальные зарплаты (про другие мы можем только гадать) тем, что Миллер и его команда - это эффективные менеджеры, они столько стоят. Вот вам и эффект от них. Простят. Чай оно не в первый раз. народное достояние одним словом.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

17:59:26 18-01-2025

это стоимость всей Молдавии

  -4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров