"Газпром межрегионгаз Новосибирск" напоминает о необходимости заключения договоров

У жителей Алтайского края должны быть договоры на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования

11 апреля 2023, 18:25, ИА Амител

Газ / Фото: wirestock / Freepik

Более 1340 абонентов – физических лиц получили от "Газпром межрегионгаз Новосибирск" уведомление об отсутствии договоров на техническое обслуживание внутридомового (ТО ВДГО) и внутриквартирного (ТО ВКГО) газового оборудования. Потребителям, которым пришли такие уведомления, необходимо в срочном порядке заключить договор со специализированной организацией и предоставить копию поставщику.

Что будет за отсутствие договора?

Отсутствие договора на обслуживание газового оборудования, а также недопуск сотрудников специализированных организаций к его обслуживанию является основанием для приостановки подачи газа в дом.

На сегодняшний день письменные уведомления о предстоящем отключении от газоснабжения компания направила 520 абонентам, у девяти абонентов подача газа уже приостановлена.

Зачем нужен такой договор?

"Заключение договора на ТО ВДГО/ВКГО – важная и необходимая мера для обеспечения не только собственной безопасности, но и безопасности окружающих. Кроме того, этого требует законодательство. Если у потребителя ранее был заключён договор, но он всё равно получил уведомление на отключение, необходимо обратить внимание на дату заключения и срок действия договора. Возможно, срок уже истёк и нужно заключить новый договор", – пояснила начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей филиала ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск" в Алтайском крае Надежда Рогова.

Договор на техническое обслуживание внутридомового (ТО ВДГО) и внутриквартирного (ТО ВКГО) газового оборудования необходимо заключать только со специализированной организацией, которая включена Государственной жилищной инспекцией в реестр организаций, осуществляющих вид деятельности по техническому обслуживанию ВДГО и ВКГО. Техническое обслуживание газового оборудования проводится не реже одного раза в год.

ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск"

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